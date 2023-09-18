《國際產業》UAW大罷工 誰是最大受害者？

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】若UAW（美國汽車工人工會）這次大罷工活動不儘快結束的話，日後買車的費用可能會增加，尤其是那些已供不應求的熱門車款。萬一想買底特律3大車廠汽車的民眾，買不到自己想要的車，這些消費者可能會改買日本或韓國車來替代，屆時將使它國汽車業者趁機獲利。

一旦罷工持續的時間拖愈長，經銷商可以賣的汽車數量就愈少，同時，也可能會失去汽車生產業者為提升買氣因而降價的補貼獎勵。假設又出現消費者恐慌性搶購的話，能賣的汽車數量就更少了。

不過，分析師推估，經銷商要出售的汽車，照目前這種罷工態勢的話，可能要等到幾星期以後汽車才會不夠賣。在美國時間14日晚上開始罷工前，福特、通用以及Stellantis等車商趕緊增加新車存量。同時UAW也決定將這次罷工，只在3家車廠進行。

美國汽車調研單位與買賣業者Edmunds認為，經銷商的賞車場地停滿汽車，不過，若按照目前的庫存水準，還有汽車銷售速度看來，可能要等好幾個月才會發生汽車不夠賣的情況。

根據Edmunds統計數據，底特律3大車廠，福特、通用以及克萊斯勒，8月的汽車在賣出去之前，平均庫存天數有52天，2022年初則是31天。UAW目前只針對一些車款來罷工，像是福特的Bronco以及Ranger，Jeep的Wrangler，雪佛蘭小型的皮卡車款，以及GMC廂型車。再者，經銷商的貨源絕對充足。

UAW透露，16日與資方福特的對話相當有成效，Stellantis車廠則跟罷工的勞方相互溝通，並有因應計畫。不過，如果罷工不快一點結束，一些熱門車款，例如雪佛蘭的Silverado以及Tahoe，GMC的Sierra，還有福特F系列的皮卡等真的會缺貨。

雖然底特律3大車廠的汽車供應量，有相當大的程度取決於罷工持續的時間，以及會不會擴大到其它工廠，15日就有傳言，本周可能會有更多產線會加入罷工行列。這些車商在墨西哥也有工廠，只要零組件夠，就可以繼續生產某些車型。

獨立投資研究單位CFRA認為，在大罷工這段時間，為增加銷售量，汽車生產業者可能會取消提供給經銷商的部分誘因，像是降價等。因為想要買車的消費者，擔心會買不到想要的汽車，因此激起恐慌性搶購，車價因此被推升。

此外，現在想在美國購買新車、二手車或租賃汽車的車主，也要付出高額的車貸或利息費用，根據金融服務業者Bankrate統計，本周新車貸款的平均利率為7.46%，二手車貸更高為8.06%。

高利率也導致想要貸款的申請者，被金融機構拒絕的比例增加。紐約聯邦準備銀行9月曾計算過，車貸被拒絕的比例目前為14.2%，是自2013年開始有這項數據以來最高，也比6個月前9.1%還要高。

為了打壓大漲的通膨，聯準會使用暴力升息的方式，讓美國借貸成本大增。美國金融業者擔心，會有很多人還不出錢，造成壞帳大增，故申請抵押貸款、信用卡，甚至一般貸款被拒絕的情況愈來愈多。

美國權威的汽車百科全書Kelley Blue Book（凱利藍皮書）指出，新車平均售價從2020年的39,919美元，大增至2023年迄今約48,798 美元。便宜的汽車幾乎都沒了，還不起貸款的消費者，被迫得延長償還時間。

另外，2021年和2022年的二手車價格大幅上漲，但2023年有稍微下滑。專家認為，即使這次罷工迅速解決，車價應該一定會再漲一波，因為汽車製造業者的勞動力成本勢必增加。

市調單位Anderson Economic Group表示，UAW將成功爭取到大幅調薪，這幾乎已成定局。部分原因是通貨膨脹，還有汽車製造業者所需要的利潤，UAW要求在4年內將薪水多增36%，還有其它會增加資方開支的要求。

在這場罷工中，其實最大的受害者就是還沒買車的消費者。相信不少人已經考慮把現有的汽車繼續開，或是採用其它的代步工具。分析師建議，一直開現在的汽車也不錯，因為舊車其實比想像中還要更耐用。