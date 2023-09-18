《汽車股》加入價格戰 中華機車挺油轉電

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【時報記者葉時安台北報導】燃油機車8、9月紛紛祭出低價搶市，中華(2204)推廣綠色運輸，直接對決油車市場，亦降低了入手電動機車的考慮門檻，以價格挺消費者油轉電。

中華8月營收27.2億元，年增23.4%、月增12.18%，創下今年次低；前八月累計營收243.0億元，年增26.05%。中華今年7月營業收入26.23億元，年增14.04%；稅前純益5.43億元，年增589.19%；稅後純益4.99億元，年增365.43%；單月每股盈餘0.92元。中華持續受到MG新車銷售強勁，並持續推升產量，挹注今年業績成長。而除了汽車之外，中華推廣綠色運輸，機車市場同樣不遜色。

天下雜誌「天下永續公民獎」獲獎名單日前揭曉，其中中華獲得大型企業組前十名，並在「環境永續」的部份，以「積極運用新能源車技術及科技，積極打造綠色移動載具，同時發揮社會影響力，推廣車主選擇綠色運輸，並協助企業打造低碳轉型，持續為社會與環境創造共好』，為獲獎主要原因之一。

機車是台灣民眾最常使用的出行載具之一，中華自2010年首度跨足綠能產業，即選擇電動二輪車做為推廣低碳交通工具的產品，旗下自主研發製造電動機車品牌eMOVING，從貼近消費者日常生活的機車著手，推出適合各性別、年齡層及使用族群的電動二輪車以提供多元能源補充方案，提供消費者最適合的綠色交通工具，落實減碳生活。

為持續推廣綠色運輸並力挺車主油轉電，限時推出「eMOVING挺你油轉電」專案，即日起至10月15日，EZ-R搭配補助，限時優惠最低只要4萬9990元；勁炫125補助後最低只要2萬9990元，並能搭配最低每個月99元資費。

中華強調，誰說電動機車一定比較貴，勁炫125做你的通勤「省」隊友。勁炫125從推出至今坐穩市場快充電動機車銷售第一名，除在家就可以方便充電的能源補充方式及0-50km僅3.9秒的優質性能表現外，依照不同車型另有配置電動中柱、定速巡航、個性化數位儀錶等各項好評配備。不僅在價格上有競爭性，配備貼心度上也不打折，搭配市場唯一「騎省無比」方案，每月最低99元的超殺資費，降低了入手電動機車的考慮門檻，直接對決近期競爭激烈的油車市場。