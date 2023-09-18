台新臺灣永續高息中小型ETF 10／16起募集

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臺灣指數公司新編的「臺灣永續高息中小型指數」，主要表彰投資於具ESG績效與股息優異之中小型股的投資組合績效表現，業已授權台新投信發行台新臺灣永續高息中小型 （00936）ETF，預計自10月16日開始募集。

依今年7月底資料，該指前十大成分股（依代號排序）分別為東陽、聚陽、群光、京元電子、台勝科、臻鼎-KY、中美晶、瑞儀、啟碁及豐泰。

臺灣永續高息中小型指數以上市上櫃普通股作為指數母體，並排除上市市值前50大公司作為採樣範圍，經流動性檢驗，運用臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使用公開資訊評鑑後產製之「台灣永續評鑑」結果。

剔除違反相關法規情節重大或營業內容涉及爭議性產業之公司，篩選符合獲利能力條件的股票，再依股利指標擇優選取30檔股票，以表彰具ESG績效、財務績效佳與股息優異的中小型股投資組合績效表現。

臺灣永續高息中小型指數，於每年6月、12月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率（210.40％）、年化夏普比率（126.07％）及殖利率指標（7.37％），表現均優於加權指數（140.26％、94.46％、3.72％）及臺灣全市場指數（151.1％、95.45％、3.62％）。

依8月底臺灣上市櫃公司市值資料，臺灣上市櫃中小型公司（排除上市市值前50大）市值占所有上市櫃公司近四成，雖具舉足輕重的地位，但以中小型股為主題的指數化金融商品相對缺乏。

另外參考基金資訊觀測站之ESG基金專區，截至2023年8月底，臺股ESG基金（含ETF）資產規模近2900億元。

總受益人數超過160萬，其中永續高息相關主題的臺股基金（含ETF）檔數占比超過3成，顯示永續高息主題在ESG基金投資受投資人青睞。

臺灣永續高息中小型指數為台股首檔聚焦中小型公司中兼具永續與高息特性的投資組合，期可藉由指數化商品發行，提供投資人另一項針對中小型股進行永續、高股息投資的便利管道。