百萬獎金飛了！賣家假消費真營利 中獎發票不算數

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某經營家庭用品零售的賣家A君，部分商品是透過超商寄送，A君在超商支付手續費時，取得超商開立未載有統一編號的雲端發票，其中一張於112年3-4月期統一發票兌中雲端發票專屬百萬獎，但經國稅局查核發現發票品項為「寄件手續費」，且A君於該期共取得300餘筆品名為「寄件手續費」的雲端發票，均是寄送貨物所取得，因A君擅自營業而未依規定辦理稅籍登記，取得未載有統一編號的統一發票，不適用給獎辦法給獎規定，被註記該筆中獎發票，不給予獎金。

財政部北區國稅局表示，依統一發票使用辦法第7條規定，使用統一發票之營業人銷售貨物或勞務予營業人，應開立載有買受人統一編號的三聯式統一發票。另依統一發票給獎辦法第11條第1項第9款，買受人為營業人者，不適用該辦法之給獎規定。

北區國稅局說明，依財政部108年1月7日台財稅字第10704616110號令規定，未依加值型及非加值型營業稅法第28條規定申請稅籍登記而擅自營業之營業人，取得之統一發票，不適用給獎辦法給獎規定。依前揭規定，未辦登記營業人取得未載明統一編號之中獎發票，不得兌領獎金。

國稅局於每期開獎日後，均就轄內當期中獎之各獎產製載明統一發票字軌號碼及應發獎金金額之中獎清冊檔，經勾稽審核有無不得給獎事由，以保障一般消費者統一發票中獎權益。

財政部提醒，營業人購買貨物或勞務取得之統一發票應載有統一編號，不論有無申請稅籍登記，取得未載有統一編號的統一發票中獎，均不得兌領獎金