中壽再獲國際肯定 「亞太傑出企業獎」獲優異勵志品牌獎

中國人壽再獲國際獎項肯定!由亞洲企業商會(Enterprise Asia)舉辦的「2023 亞 太傑出企業獎」(Asia Pacific Enterprise Awards,APEA),是亞太地區最具企業經營 影響力指標的獎項,中壽首度參賽即從 16 個國家、數百家企業中脫穎而出,榮獲 「優異勵志品牌獎」殊榮。評審對於中壽品牌精神所展現的力量印象深刻,透過人 生陪練員的角度,融合保險愛與關懷的精神,具啟發性又鼓舞人心。

除榮獲「優異勵志品牌獎」,中壽的永續力及數位力也備受肯定。中壽以前曕視野投 入氣候治理,推動永續金融發展,今年也獲亞洲企業社會責任獎(AREA)之「綠色領導獎 (Green Leadership Category)」,更是唯一入選該獎項的壽險公司。此外,中壽秉持創業家 精神推動各項創新作為,在亞洲銀行及財金雜誌(Asian Banking & Finance, ABF)舉辦的「保 險業亞洲獎」(Insurance Asia Awards),中壽獲「年度 ESG 創新獎」(ESG Initiative of the Year)以及「年度數位創新獎」(Digital Insurance Initiative of the Year )雙項殊榮肯定,顯現 中壽帶給客戶嶄新且優質體驗,已受國際肯定。

「以客戶為中心」是中壽的核心精神,始終以同理心,從民眾需求出發,將創 新有感的服務,融入在保戶日常生活場景中。中壽深知人的關懷與溫度是壽險業無 可取代的價值,唯有從「心」做起,以創新思維優化服務,才能獲得信任與客戶推 薦,因此連續五年獲金管會評選為「公平待客原則評核」排行前 25%績優業者的肯定, 為評鑑開辦以來,極少數每年獲績優的保險業者,也在第 10 屆保險卓越獎,摘下 「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎殊榮。

中壽將持續發揮創業家精神與創新能力,提供永續的金融解決方案,以實際行 動朝向共容、共融、共榮的永續共好願景邁進,努力朝向成為最受推薦和信賴的壽 險公司的目標邁進。