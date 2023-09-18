毒品零容忍 紙風車反毒戲劇工程澎湖巡演18日登場

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教育部反毒宣導下鄉！特別與紙風車文教基金會合作，以活潑、生動、有趣、「說故事、不說教」的演出，赴澎湖進行3天8場次「紙風車青少年反毒戲劇工程-拯救浮士德計畫」的反毒舞臺劇巡演，讓澎湖學子透過戲劇了解毒品對於身體的危害。

教育部主秘廖興國表示，這是繼2014年金門縣反毒戲劇巡演後，再次於離島進行演出，也希望藉此強化澎湖地區的反毒教育工作。

紙風車青少年反毒戲劇工程自2012年起深入全台國中校園巡演，透過戲劇輕鬆表演呈現的方式，強化學子反毒知能與意識。此次原本規劃到澎湖各校園巡演，但在縣長陳光復支持下，自9月18號到20號連續3天，改由縣府安排接駁45所國中小、4400餘名學生至文化局演藝廳、特綜館欣賞演出，讓表演者與欣賞者都能在有冷氣的舒適環境下互動，表演者更不用辛苦奔波各校。

陳光復指出，校園反毒工作一直是縣府重點工作項目之一，「一日吸毒，終身痛苦；一日拒毒，永保幸福」，毒品零容忍，希望本次的戲劇演出能將拒毒信念深植學生心中，將反毒意識向下紮根，並呼籲學生千萬不要因為好奇而誤用毒品，要勇於向毒品say no。

陳光復同時感謝教育部、紙風車文教基金會、臺灣產物保險文教基金會、澎湖地檢署對於反毒宣導的支持，建立校園安全防護網，縣府會持續推動反毒預防工作，向無毒校園邁進。

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