Nespresso 「亞洲首家風格概念店 」落腳台灣

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瑞士精品咖啡品牌Nespresso秉持對咖啡五感體驗的注重、對文化傳遞的講究，將位於台北忠孝SOGO的新概念精品店重新改裝，結合本土台灣傳統花磚文化進行設計，亦打造永生綠植牆體現永續價值，更首度引進數位透明電子櫥窗，以全新「亞洲首家風格概念店」迎接咖啡愛好者。

即日起至10/1，於SOGO台北忠孝館Nespresso風格概念店購買咖啡機與任80顆咖啡膠囊，即可獲得限量冰夏隨行杯（價值$800）；購買任150顆膠囊，即贈 BARISTA 特調咖啡杯組（2入價值$920）；消費滿$2,500更有機會抽中近萬元咖啡機；9/16-17、9/23-24消費滿$3,000即可獲得開幕期間假日限定花磚甜點手作室甜點。

Nespresso亞洲首家風格概念店坐落於SOGO台北忠孝館3樓，結合3大特色，從空間設計、氛圍營造都彰顯每一杯Nespresso從咖啡豆到手中咖啡飲品的旅程中，對咖啡品質、自然環境、與咖啡農生產力永續循環的努力。

亮點一：攜手台灣花磚博物館，以在地獨有花磚文化為設計，將咖啡香巧妙融入地方風情

用在地花磚文化讓世界看見台灣精神！花磚擁有百年歷史，每一片代表不同的寓意及典故，它乘載台灣人對於「家」的記憶，也代表延續歲月及信念的堆積，如同每一杯咖啡經過時光的淬鍊皆得來不易。Nespresso全球風格概念店以在地化元素出發，呈現各個城市多元豐富的人文風貌。這次攜手台灣花磚博物館，以不同花磚寓意打造亞洲首家風格概念店，使用深具台灣意象的四方形彩瓷花磚地板，與溫潤木質櫥窗的相遇，交織出新穎且富有美感的風格設計，打造有別以往的咖啡品飲體驗。

亮點二：以沉浸式科技感櫥窗與一對一咖啡專家服務為核心，打造完美咖啡五感體驗

踏入繽紛、充滿咖啡香的 Nespresso風格概念店，首先映入眼簾的是敞朗的挑高五彩繽紛的咖啡牆，在這裡能探索及品鑑全系列咖啡膠囊。店內更設有如香水櫃般的咖啡聞香區，透過嗅覺確認喜愛的咖啡香氣，還有咖啡專家協助挑選合適且專屬的咖啡口味；此外，更首度引進數位透明電子櫥窗，嶄新的透視設計與高透明度的畫面，使得整體空間更加明亮通透，並透過門市人員一對一專業服務拉近與消費者的距離，提供更優質的咖啡視覺饗宴，為咖啡五感體驗更上一層。

亮點三：以永續發展為使命，用回收膠囊與咖啡粉融入品飲桌打造未來永續風格空間

概念店運用回收鋁製膠囊與咖啡粉融入品飲桌，咖啡聞香區所使用的展示桌面是回收咖啡渣再度壓縮重製而成，家具使用100%經FSC認證之再生木材，更打造充滿綠意的永生綠植牆，透過多種永續巧思的體現，讓消費者從產地到手中的一杯咖啡，與Nespresso共同珍惜自然資源。

歡慶9/15 Nespresso忠孝SOGO風格概念店盛大開幕，開幕活動期間Nespresso更與人氣花磚甜點手作室合作，只要於開幕首兩周周末（即9/16-17、9/23-24）消費滿$3,000即可獲得開幕期間限定花磚甜點手作室甜點。即日起至10月1日， 凡於SOGO台北忠孝館Nespresso風格概念店購買咖啡機與任80顆咖啡膠囊，即可獲得限量冰夏隨行杯（價值$800）；購買任150顆膠囊，即贈 BARISTA 特調咖啡杯組（2入價值$920）；消費滿$2,500更有機會抽中近萬元咖啡機，詳細內容請參考官網活動資訊！