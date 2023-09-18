《金融》永續高息中小型指數即時指數上線 台新投信10月16日開募ETF

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【時報記者莊丙農台北報導】台灣指數公司新編「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」，今天起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該指數已授權台新投信發行台新台灣永續高息中小型ETF(00936)，自10月16日開始募集。

「台灣永續高息中小型指數」每年6、12月進行成分股定期審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率210.40％、年化夏普比率126.07％及殖利率指標7.37％，表現均優於加權指數的140.26％、94.46％、3.72％及台灣全市場指數151.10％、95.45％、3.62％。依今年7月底資料，前十大成分股依股票代號排序分別為東陽、聚陽、群光、京元電子、台勝科、臻鼎-KY、中美晶、瑞儀、啟碁及豐泰。

根據2023年8月底台灣上市櫃公司市值資料，台灣上市櫃中小型公司(排除上市市值前50大)市值占所有上市櫃公司近4成，雖具舉足輕重的地位，但以中小型股為主題的指數化金融商品相對缺乏。另外參考基金資訊觀測站ESG基金專區，截至2023年8月底，台股ESG基金(含ETF)資產規模近2900億元，總受益人數超過160萬人，其中永續高息相關主題的台股基金(含ETF)檔數占比超過3成，顯示永續高息主題在ESG基金投資受投資人青睞。