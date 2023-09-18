無人機助攻登革熱防治 產業界盼中央經費補血

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

無人機業者經緯航太2018年起，與國家衛生研究院合作，透過無人機進行登革熱病媒蚊防治，包含疫情熱區檢視、藥劑噴灑等。經緯航太董事長羅正方呼籲，希望中央能編列每年至少5000萬元預算，作為維運與到天災或疫情重點區域支援的費用。

今年本土登革熱病例數已突破8300例，其中更有逾7000例出現在台南市，疾管署副署長羅一鈞今（18）日也南下「坐鎮」。除了靠人為防堵疫情，衛生單位也攜手產業界，透過改裝的無人地面車輛系統調查高雄市下水道斑蚊生態，並以殺蟲劑噴灑或用高溫水槍沖洗有斑蚊出現蹤跡的溝渠。

國衛院蚊媒傳染病防治研究中心自2018年起，與高雄市衛生局、經緯航太公司合作，利用改裝的無人地面車輛系統調查高雄市下水道斑蚊生態，並以殺蟲劑噴灑或用高溫水槍沖洗有斑蚊出現蹤跡的溝渠，證實能有效降低病媒蚊孳生，同時搭載實時觀測儀器及藥劑噴灑裝置的無人車，能夠即時地監測病媒蚊並實施投藥控制，研究成果發表在國際期刊《PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES》。

羅正方說明，人工防疫會碰到圍牆阻礙，或者屋頂天溝不容易爬上去等困境，藉由與國衛院合作，利用無人機在天空的視角，以及熱感溫度分辨等方式，找到積水處投藥，可以省去很多人力，又能精準防治。

羅正方也提到，以登革熱疫情為例，因為和台南市等地方政府有開口合約，當疫情或者地震、水災等天災發生時，就可以在短時間內前往協助處理緊急事故，且無人機有飛航紀錄，哪裡撒過藥一看就知道。

不過他也直言，希望這些專業人力，可以像義消、義警那樣，平時持續訓練，臨時要被徵用才不會手忙腳亂，而量能維護包含航太訓練、天災機動出勤等，保守估計需要每年5000萬的預算。

羅正方並說，無人機產業不只應用在登革熱疫情防治，也協助交通部進行橋樑檢修、農業進行巡田噴灑藥劑等，甚至火災也可應用，但每種狀況需要的無人機使用與飛手操作都不同，希望能有預算支應，未來能與交通部、衛福部、經濟部等單位跨部會合作。

至於無人機產業未來的目標，羅正方則認為有，全國橋樑都透過無人機巡檢，以及偏鄉、離島、高山等結合智慧物流，進行緊急醫療資源遞送等2大目標要完成。