救命之舉 捐血英雄享受皇家龍蝦盛宴

在人類文明中，捐血始終被認為是最高貴的行為，它無私、高尚，且擁有著無法估量的價值。而「我愛你真愛地球人基金會」、獅子會(秀朗分會)會長鄭雅倩、SO-9索尼國際化妝品團隊、立委參選人張智倫，這次創新性地將捐血與享受皇家龍蝦的榮譽結合，帶給全世界一場視覺和味覺的盛宴。

「我愛你真愛地球人基金會」自成立以來，始終致力於推動全球的善行和公益活動，宣揚愛和關懷的重要性。在這特別的活動中，基金會不只提醒公眾捐血的重要性，更透過龍蝦這一海洋中最尊貴的禮物，讓每位捐血者都感受到他們的行為被賞識和尊重。我愛你真愛地球人基金會董事長何詠允說，在我們的文化中，龍蝦一直是象徵著尊貴和榮耀；我愛你真愛地球人基金會創辦人高淑華說透過這樣的活動，我們希望每一位參與捐血的公眾，都能真切地感受到他們的行為是多麼地高貴和有意義。

獅子會(秀朗分會)會長鄭雅倩和SO-9索尼國際化妝品團隊表示，我們希望透過這次活動，讓更多人瞭解捐血的重要性，並鼓勵大家行善，這不僅僅是為了那領取的龍蝦，更重要的是感受到那一瞬間的成就感和對生命的尊重，此次活動的意義遠不止於此，它也是一個對於捐血者的巨大鼓勵，當你知道自己的行為不僅能救人一命，還能享受到如此珍貴的待遇，這肯定會激起更多人的參與熱情，有專業的醫療團隊提供安全的捐血服務，讓捐血者在享受皇家龍蝦的同時，也可以安心的做愛心捐血。

為了使這次活動更具吸引力，基金會特地選擇了獅子會(秀朗分會) 會長鄭雅倩、SO-9索尼國際化妝品團隊、立委參選人張智倫作為合作夥伴，共同攜手合作，希望能夠吸引更多的民眾參與，響應這次的善舉，每一位參與者，不只是捐血者，更是這片土地上的真正英雄。