諾貝爾獎得主Carolyn Bertozzi 擔任育世博首席科學顧問

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育世博-ky(6976)18)日宣布，聘任2022年諾貝爾獎得主Carolyn Bertozzi為首席科學顧問。執行長蕭世嘉表示，Carolyn Bertozzi教授的點擊化學應用於活體細胞的研究成果，是育世博的抗體細胞連結技術(ACC)平台的基礎，她的參與，將助於推進公司臨床試驗項目。

蕭世嘉表示，他在免疫細胞療法方面的早期研發經驗促使抗體細胞連結(ACC)技術平台的發展始於Carolyn Bertozzi教授的實驗室，育世博致力於推進細胞新藥用於實體腫瘤和血液癌症治療的產品線，她的專業知識將支持育世博持續發展疾病治療的創新方法。

Carolyn Bertozzi於2022年獲得諾貝爾化學獎是基於一種新型的點擊化學，又稱為生物正交化學。這種革命性的方法利用生物正交反應，將點擊化學應用於活體細胞，可在活體內進行，與細胞功能無縫結合，且不干擾細胞的正常功能。她的研究推進了更多的科學應用，能用於細胞生物學研究，追蹤生物性反應，並更有效地改善了對癌症的疾病專一性。

Carolyn Bertozzi教授是史丹佛大學化學系教授，同時也是Howard Hughes醫學中心的研究員。她是美國國家科學院、美國國家醫學院和美國國家發明家學院的成員，並擔任重要領導人推動治療各種疾病創新方法發展，包括癌症的治療。

Carolyn Bertozzi教授表示，育世博透過導入抗體細胞連結的技術，正在改變當前細胞療法開發的方式，育世博團隊顯然將對治療疾病的領域產生重大影響。

Carolyn Bertozzi擔任首席科學顧問後，將帶領育世博的科學顧問委員會，引導公司的科學進展並根據其相關經驗提供見解。科學顧問委員會包括免疫學專家和創新治療策略的先驅等。