《產業》富智捷強化自駕技術 2.9等級ADAS實車測試中

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)旗下FIH富智康(2038.HK)子公司富智捷（MobileDrive）布局先進駕駛輔助系統（ADAS），Level 2等級產品已獲納智捷（LUXGEN）採用、並取得海外客戶訂單，將於明年量產出貨，新一代Level 2.9等級產品則進行實車測試中，確保符合系統測試驗證（V&V）。

隨著汽車產業續朝智慧化及電動化方向發展，軟體定義汽車（Software Defined Vehicle）及人工智慧（AI）賦能已成為產業鏈共識，此趨勢帶動行車安全與自駕需求不斷成長，使ADAS產品逐漸成為車輛標準配備。

富智捷技術長徐宏民日前受邀參與首屆「全球汽車晶片高峰論壇」時指出，隨著半導體技術與製程升級，AI晶片算力不斷推升，加上各大車廠對於智能技術的重視，相信前瞻AI電腦視覺技術真正落實於車輛環境感知的時刻很快就會到來。

徐宏民表示，富智捷透過整合多顆車用鏡頭及全新開發的深度神經網路（Deep Neural Networks），使系統能即時理解複雜的外在行車環境並判斷車內駕駛與乘客狀況，提供最舒適安全的駕駛與乘坐體驗，也為城市交通和長途旅行開創更多可能。

富智捷近年持續投入研發，積極布局更高自駕等級，目前針對ADAS領域已開發至Level 2.9等級，能透過「全周感知」技術讓車輛實時監測周圍環境，並結合地圖資訊使車輛了解位置、路線和道路特徵，大幅增強車輛環境理解能力與主被動安全。

富智捷指出，Level 2.9等級的ADAS產品可流暢實現自動變換車道、匝道匯入匯出、自適應調速等功能，在法規允許條件下，亦可執行特定路段長時間解放雙手的輔助駕駛。目前ADAS業務已陸續取得成果，並獲得業界客戶的正面肯定。

富智捷表示，Level 2等級ADAS產品已配備於納智捷（LUXGEN）多功能旗艦休旅URX NEO車系、並取得海外客戶訂單，將於明年量產出貨。新一代Level 2.9等級ADAS產品已在台灣及海外進行實車測試，於開放場域進行驗證並累積系統驗證行駛里程。

隨著軟體定義汽車時代來臨，富智捷表示，未來除持續提升ADAS技術水平外，並將充分運用AI晶片算力與跨域整合的科技趨勢，結合智能座艙軟硬體技術，提供產業界更全面的艙駕一體智能車方案。