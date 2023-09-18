台東299通勤月票10／2上線 3大公共運具搭到飽

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台東縣政府今宣布「台東TPASS行政院通勤月票」將於10月2日上線，以每月299元價格，提供市區公車、公路客運及台鐵3大公共運「搭到飽」，並首創自助售票機，便利民眾購票續約，另提出「TTGO」計畫，媒合自用車提供住家至車站接駁服務。

台東縣向中央爭取「台東TPASS行政院通勤月票」獲補助1498萬元，採每月299元單一方案，提供30天內不限次數、里程搭乘縣內市區公車、公路客運等59條路線，以及台鐵池上站至大武站區段，但僅限非對號列車。

立委劉櫂豪表示，台鐵普悠瑪號、太魯閣號及EMU3000型自強號等列車無發售站票，因此不適用通勤月票，對於部分通勤、通學族恐造成不便，後續將與台鐵、地方政府研議，克服技術相關問題。

台東縣長饒慶鈴進一步表示，從住家前往公車站、火車站搭乘大眾運具，是偏鄉交通待克服的最後1哩路，為此，台東縣府持續推動「TTGO台東交通預約媒合平台」，鼓勵自用車取得綠牌，提供接駁服務。

台東縣交觀處表示，縣民中心、台東火車站與轉運站等2處旅遊服務中心，共設置3個三合一自助售票機，而台東轉運站的旅遊服務中心同時配置專屬台東TPASS紀念卡的自動售卡機，民眾購卡後可透過自助售票機購買通勤月票立即搭乘使用，悠遊卡、一卡通、愛金卡3種電子票證也適用。