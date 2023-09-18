台股重挫拖累 新台幣收31.978元、貶5分

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隨台股開低走低，大跌逾200點，外資賣股並持續匯出，新台幣兌美元18日開盤下挫，盤中一度貶至最低31.988元，再度回測32元大關，尾盤在央行調節及出口商拋匯下，終場收在31.978元、貶值5分，匯價連二個交易日收黑，總成交量14.93億美元。

匯銀主管表示，台股18日在台積電拖累下，終場大跌222.68點，外資賣超258.28億元，台股大跌下，台北股匯同日下殺，在外資賣股並加大匯出力道下，新台幣開盤即貶向32元關卡，但早盤隨人民幣反彈，新台幣貶幅收斂，但午後外資加大匯出，新台幣貶勢加重，新台幣終場再度收黑，短線預料在31.9至32元區間內盤整。

根據央行統計，美元指數小漲0.08％，主要亞幣升貶互見，人民幣幣下挫0.31％跌幅最深，其次為星幣貶值0.21％、新台幣貶0.16％；而日圓則小升0.01％、韓元升0.11％。

「外資買超台股逾250億元，大部分可能是來自於賣超台積電」，匯銀主管說，台積電占台股權值很重，只要外資繼續賣超台積電，預料牽動後續新台幣將繼續貶值，隨外資持續賣股匯出，新台幣18日盤中一度貶至31.988元，但出口商在31.97元上方「丟得不少」，進場拋匯賣美元下，稍稍穩住新台幣貶勢，加上尾盤央行有稍微調節，新台幣匯價回穩。

匯銀主管說，後續來看，新台幣匯價在32元關卡有守，進入月底及季底，作帳需求出籠，出口商拋匯將出籠，央行會觀察市場操作動向，若市場美元賣壓不小，央行也就不用太用力穩匯，只要波動不要過度，央行也不用一直進場調節。

外匯交易員表示，本周市場都在等待美國聯準會（Fed）及各大央行的利率決策及會後談話，預料整周匯市將偏向觀望氛圍，靜待各國央行公布答案後，外資才有明確動向，若Fed維持年底最後升息步調，美元勢必逐步走弱，外資熱錢回流，包括新台幣在內主要亞幣才有反彈可能。

但交易員強調，關鍵還是Fed有無預料以外的調整，若利差維持目前水準，「的確新台幣最弱時刻將慢慢過去」，匯價往上空間確實較小，32元上方有「重重關卡」，觀察出口商拋匯意願，過去較為惜售，貶至32元上面都願意大舉賣美元，新台幣要貶至波段新低有難度；但若Fed本周會後出現鷹派發言，屆時匯市氛圍又會不一樣，未來匯市觀望是且走且看，「現階段還不能把話說死」。