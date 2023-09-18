《貿易》貿協首辦埃及台灣周 搶灘東北非市場商機

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【時報記者葉時安台北報導】由經濟部國際貿易局委託外貿協會於上周辦理之「2023年東北非市場貿易布局團暨埃及台灣周」，鎖定剛果(金)、烏干達、埃及、阿爾及利亞等4國，安排我國汽車零件、機械零組件、電子產品等產業10家廠商與316名買主進行536場實體與線上洽談，爭取商機1230萬美元，線上線下洽談氣氛熱絡。

「2023年東北非市場貿易布局團」特別前進北部非洲最大市場-埃及進行拓銷，為疫後造訪埃及之首發團，除原有舉行的洽談會外，還首度舉辦「埃及台灣周」活動，該活動由開羅台貿中心主任葉人誠開場，並邀請埃及電動車業者EV Electrified Egypt及水處理業者Soul Water Company現身說法，分享埃及產業現況及與台灣業者合作經驗。

本次埃及台灣周暨洽談會吸引逾15家大型企業與集團前來，如擁有智慧解決方案、電子產品、電線電纜、公共工程、基建投資等五大事業群之Elswedy集團，對於團員之淨水器、高效熱水器、行動儲能箱大感驚艷；專營紡織機械設備及周邊配件專業代理之Gotex&Gotech欲跨足水處理工程，對於我國機械零組件(如泵浦)極有興趣；此外，三輪車、摩托車、汽配零組件領頭羊之Inde集團、家電及電器知名大廠GMC、日產汽車採購部門及埃及首富執掌的Orascom集團旗下貿易部門皆派員前來洽談，活動現場交流熱絡，並有多家埃及業者與團員後續持續聯絡，洽談合作細節，共創商機。

為持續推動非洲與我國雙方經貿往來，外貿協會將於11月6日至11月7日辦理「2023年非洲商機日暨台非CEO論壇」，邀請非洲地區買主以實體方式來台與我國業者進行一對一洽談，並邀請非洲地區商工領袖到場分享最新市場趨勢和商機。