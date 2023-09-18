進口蛋市民怕怕 基市府加強稽查相關產品

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日前國內爆出蛋品食安問題，為確保基隆市民眾的健康及食品安全，基隆市衛生局及消保官18日進行擴大聯合稽查，查核45家共計66件蛋品，未發現有使用進口蛋品。基隆市政府表示，將持續專案稽查，確保民眾的健康及食品安全。

基隆市衛生局長張賢政表示，自9月13日夜間起，衛生局便規畫稽查行程，14日衛生局至基隆市各全聯門市抽查，巴西進口蛋品已全數下架，總計退回總公司58盒。在此同時，衛生局另外啟動了「112年加強市售雞蛋稽查專案」，加強查核蛋品品名、產地、有效日期、進貨憑證、負責廠商資訊、外觀（如蛋殼有無破損、髒污…）等。

18日進行的擴大聯合稽查，由衛生局長張賢政與市府消保官莊惠媛帶隊，會同衛生局及動保所稽查員，赴基隆市蛋行、烘焙製造業等地查核。

張賢政指出，截至18日為止，基市府共計查核了45家、66件蛋品，其中包括了3家製造業（液蛋2家、蛋加工品1家）、販售業18家、餐飲業及糕餅業24家，並未發現有業者使用進口蛋品，將持續專案稽查。

關於進口蛋問題，因中央揭露之資訊不完整，導致業者可能誤用問題廠商提供之蛋品，為確保能保護食品業者及民眾不會誤買誤用問題進口蛋，衛生局18日上午已函請農業部，並副知中央畜產會，請其提供進口蛋品流向，俾利加強源頭查核，避免問題廠商提供之蛋品流入本市。

張賢政提醒民眾，選購盒裝蛋品時，應注意外包裝是否有明確標示品名、產地、製造日期或有效日期、負責廠商、來源畜牧場等資訊；選購散裝蛋品，則應注意商家是否有於明顯處標示蛋品品名及產地，若為籃裝散蛋，可注意籃子上是否貼有QR code，若有，可掃描該QR code，確認蛋品來源，以避免購買到來路不明的蛋品。購買後請妥善保存並儘早食用完畢，以確保產品之食用安全。

張賢政也呼籲食品業者應落實源頭管理，並保留進貨憑證；食品販賣業者販售之蛋品，應如實標示其品名及蛋品原產地等相關資訊，倘查有標示不實或違反食品安全衛生管理法相關規定者將依法處辦。