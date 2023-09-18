《通網股》蘋果iPhone 15預購熱呼呼 台灣大總座點名人氣王

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【時報記者王逸芯台北報導】蘋果iPhone15系列將於本周五風光開賣，台灣大總經理林之晨指出，今年整體預購量比去年同期的iPhone14系列多出7成，最受歡迎的就是iPhone15 Pro 256G的以及iPhone 15 Plus、iPhone 15的新色粉紅色。

林之晨表示，本次的蘋果iPhone15系列，整體預購量比去年同期的iPhone14系列多出7成，到貨量遠比需求量小，預計供應狀況會和去年差不多，最熱門的機款為iPhone15 Pro 256G的以及以及iPhone 15 Plus、iPhone 15的新色粉紅色，另外，觀察到今年iPhone15 Pro Max反倒熱度還好，推估應該是螢幕過大反而不方便，故消費者更青睞iPhone15 Pro。

台灣大在15日於myfone實體門市、網路門市，同步開放預購iPhone 15系列新機。根據統計，myfone網路門市僅開放5分鐘，iPhone 15 Pro Max就全數預購完畢。整體預購量超乎預期，較去年iPhone 14系列增7成，其中近7成預購iPhone 15 Pro系列，當中又以256 GB最多果粉預購，占比高達7成。顏色方面，iPhone 15 Pro系列以原色鈦金屬最受歡迎，占比5成；iPhone 15和iPhone 15 Plus中，則有3成預購粉色。

蘋果iPhone 15即將於本周五開賣，台灣大最新再加碼，宣布推出總價值近300萬元的「最i果粉 5GO送」抽獎活動，全台共15位幸運兒可獲得環遊世界5大洲或鳴日號環台觀光列車等超級豪禮。凡11月30日前，到台灣大申辦5G月租1399元以上專案，搭購iPhone 15全系列任一新機，台灣大就提供抽獎機會，最大獎「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」。