環境部廢水管理新思維 臺印交流共創新機

為提升國內整體產業廢水處理技術,並促進臺印雙方在廢水處理技術之合作,環境部於112年9月18日假台北國際會議中心舉辦「新興廢水處理技術推廣暨臺印永續水環境論壇,除展示環境部與國內大專學校合作研發推動新興廢(污)水處理技術之成果外,臺灣水務產業發展協會(WAOT)與印度中小及微型工商會(MSME Chamber of Commerce and Industry of India MSMECCII) 更現場簽署合作備忘錄,相約攜手透過雙邊技術交流,推動廢污水產業至新南向國家市場及深化臺印雙方環境保護合作。

環境部次長施文真表示,面對「2050淨零碳排」全球挑戰,臺灣陸續以修法、公布路徑等具體作為展開行動,並協助企業進行綠色轉型,其中在廢污水處理領域,近年與國內大專院校合作研發推動低污染、低耗能、低成本、低空間使用及資源循環(4L+C)之新興廢水處理技術,相關研發已獲初步成果。

「過往將廢污水視為污染,但目前已可作為資源。」施文真指出,目前的技術不僅已能大幅節省空間使用與處理成本,更有效引導資源循環再利用,結合智慧雲端監測技術,可同時提升廢水管理成效。施文真更強調,環境部的觀念與思維有所改變,已從過往的末端管制走向源頭管理,廢水處理朝向「資源再利用最大化」以及「環境影響最小化」是未來趨勢。

活動現場同時邀請廢水處理設備及智慧雲端監測等10家廠商進行展示,共襄盛舉。以「套裝式氨氮廢水處理系統」為例,整合薄膜電容氨氮處理技術與氨氮氣提循環回收技術,可大幅提濃廢水中氨氮,以利後續再製成氨水及氨鹽做為原料使用,以資源化取代傳統「污染物」處理,具發展潛勢,已有半導體廠商對引進技術表示高度興趣。此外,「觸媒氧化還原技術及生物球技術」已有應用實績,其中觸媒技術已應用於竹科某科技廠高濃度清潔劑有機氮廢水,操作成本和佔地空間約較傳統化學方式減少1/3;生物球技術已應用於某科技園區生活污水及彰濱工業區不鏽鋼廢水,證實較傳統生物處理之污泥量少80%,且可節省空間使用及處理成本,具商業開發價值。

臺印雙方水質保護合作交流是本次論壇重點,該部邀請印度住宅暨都市事務部專家就「印度水、廢水及智慧系統之機會,臺灣如何協助印度達成永續發展目標」進行專題演講,並邀請德里國家工業及基礎設施開發公司(DSIIDC)3位高階主管來臺。DSIIDC主管印度首都工業區和環保建設,他們此行目的是希望了解臺灣的技術和設備應用在改善德里地區15個工業區廢水廠之可行性。

環境部表示,臺灣與印度在廢污水處理領域已從2017年展開交流,臺灣處理廢污水的技術相當成熟,更已有業者前往印度交流發展,環境部盼能據此促進更多環保技術業者前往印度分享成果。本次論壇見證臺灣水務產業發展協會與印度中小及微型工商會兩機構簽署合作備忘錄,是好的合作基礎,將從共同推動廢污水處理科技,一起邁向淨零碳排,更期盼未來能將此經驗擴及其他國家。