北投麗禧歡慶中秋 住房加贈紅土鹹蛋法式蛋黃酥

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慶祝中秋佳節，北投麗禧酒店為中秋佳節帶來溫暖和美味。2023年9月29日至10月1日的中秋連假期間，北投麗禧誠摯邀請前來享受泡湯賞月的輕奢旅行，並品味特製的「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」，為味蕾增添中秋節慶的氛圍。

北投麗禧酒店位於台北近郊，無需擔心車票搶不到或國道塞車潮，是一個輕鬆的度假選擇。中秋連假期間，只要入住北投麗禧的任何房型，即可額外獲得飯店點心主廚特製的「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」，這款獨特的點心將給味蕾帶來一場驚喜。這款法式蛋黃酥以千層酥手法製成，外皮酥脆，內餡則搭配了減糖萬丹紅豆餡，傳統的蛋黃則以紅土鹹鴨蛋取而代之，經過油封處理，賦予酥脆的外皮更綿密細緻的口感。搭配北投麗禧精心挑選的梨山紅茶，享受到茶香和蛋黃酥的絕妙組合，帶來一場別具風味的中秋味蕾饗宴。

此外，北投麗禧酒店還特別推出了「一泊二食」住宿專案，享受更多的奢華。這個專案包括入住15坪雅緻山景客房，房內設有冷熱雙湯池，在舒適的環境中盡情泡湯。晚上，可以前往榮獲2023年《臺灣米其林指南》推薦的雍翠庭臺式餐廳或歐陸法式餐廳，品味每客價值2,280元+10%的晚間套餐，隨後享用豐盛的臺式早餐，而且還可以免費使用酒店的風呂設施。專案平日售價16,500元起，假日17,900元起。

時序已入秋，現在正是中秋佳節的絕佳時刻，不妨計劃一趟到北投麗禧溫泉酒店的旅程，感受大磺嘴源泉直送的白磺泉禮讚，享受泡湯賞月的樂趣。入住15坪以上寬敞客房，品味飯店冠軍點心主廚特製的「紅土鹹蛋法式蛋黃酥」，並沉浸在這個舒心又美味的中秋體驗中。預訂和詳細資訊，請撥打訂房專線：02-2898-8888。