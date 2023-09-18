中市府攜東海大學推2023臺中市青年模擬聯合國 李四端任代言人

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台中市政府為建構青年學子國際視野及領導力，將攜手東海大學於今年11月11日至12日舉辦第三屆「台中市青年模擬聯合國國際議事培訓營」，活動自即日起受理報名至10月13日止，並在該活動中邀請到最關注國際新聞及事務的媒體人李四端先生擔任代言人及講師，將自身實戰經驗教授給學員，期待以透過大手拉小手方式，拓展參與這次活動的高中生關注全球事務視野，培養跨文化溝通交流能力。

今（18）日記者會由台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕出席，他表示，今年培訓營邀請到辦學優秀的東海大學承辦，該校是歷史悠久且深具國際化的學校之一，具備前瞻及國際化的眼光及專業，這將是市府首次攜手東海大學共同合作辦理青年模擬聯合國暨國際議事培訓營活動，深具意義，相信能夠提供與會學員最豐富的學習體驗。

突破國際界限 東海大學主辦的青年議事培訓營

黃副市長指出，台灣雖國際處境艱難，但外貿發展蓬勃，本地廠商在國外設立公司，大型企業也會派員到國外就職，因此與國際接軌非常必要，希望活動能增廣學生國際視野。市府於2020年、2022年辦理第一、二屆「臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」活動均受到青年學子熱烈的回響，本次與東海大學合辦，必定帶給學員更加耳目一新的感受。

東海大學張國恩校長表示，本屆活動將於11月11日與12日在東海大學校園內舉辦，邀請全國各地高中學子參與，今年活動內容精彩可期，除邀請知名媒體人李四端先生講授第一手實務經驗外，並將由東海大學林子立教授、國際學院院長幸雅各教授等給與會學員指導，課程包含國際議事培訓、社交舞蹈教學等，歡迎對國際事務有興趣的學子踴躍參與，即日起開始報名。

「國際即生活」台灣學生參與國際事務的使命「從關心開始」

「國際即生活」活動代言人李四端表示，我們生活在一個國際的社會中，不論是交通、金融、環境永續乃至國家安全，都是牽一髮而動全身的，我們都有責任與權利關心他國事務，也能知道他國事務對我國事務造成的影響，更重要的是能夠學習到許多策略的應用、知識的成長、好奇心的培養，皆是國際事務很重要的價值。

李四端身為代言人，想呼籲所有年輕人，把視野從個人、家庭、社會拓展到全世界，這將會伴隨一生的成長，未來某一天也會成為國際世界的主人。

台中市青年模擬聯合國國際議事培訓營主席團代表許天玫表示，台灣在國際決策上往往是被邊緣化的，導致許多年輕人對國際公共事務冷漠無感，然而在一個全球化的時代，要讓學生視野提升至全球的格局，才能開啟台灣在國際舞台發揮影響力的契機，在瞬息萬變的世界，參與從關心開始，期待看見台灣學生抱持對台灣獨立事務的見解，與世界攜手展望未來。

SDGs引領未來：台中模擬聯合國深探永續發展議題

市府秘書處謝佳蓁處長表示，本次活動導入聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）理念，依據議題設置五個委員會，分別是「聯合國安全理事會」、「聯合國裁軍和國際安全委員會」、「聯合國經濟及社會理事會」、「聯合國人權理事會」、「聯合國環境署」，從近期國際重要時事議題發想，連結在地議題，針對人工智慧對國家安全及經濟的影響、數位鴻溝與國家發展、女權與網路性騷擾、空污防治等跨領域議題深入探討，以實際行動落實SDGs永續發展目標。

東海大學公共事務處表示，本次活動由該校公共事務處、國際學院、政治系共同安排國際關係專家、學者提供學術顧問諮詢和專業知識，包括議題研究、解決方案評估和政策建議，協助學子深度深入了解議題的本質，除此之外，東海大學擁有來自50多個國家的國際學生，本次活動也將邀請來美國、捷克、英國的大學生擔任國際觀察員，讓高中生參與之餘，能真正與國際學生進行交流，不僅提供多元文化的學習環境，也能讓高中學子能夠實際體驗跨國的文化交流與合作，理解和欣賞全球多元觀點。

市府秘書處表示，本次模擬聯合國活動延續前屆模式不收取費用，並特別針對無相關經驗的學生設計議事培訓課程，全程參與者可取得證書，同時設有多種獎項獎勵表現優秀學員；活動預計招收300名學員，自9月18日16時起受理報名至10月13日17時止，分二階段報名，第一階段於9月18日16時至10月1日17時止受理報名，由臺中市各公私立高中職學校推薦，第二階段於10月2日8時至10月13日17時止受理報名，開放個人網路報名。歡迎有興趣的同學們可至「2023臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營(2023 TCYMUN)官網：www.tcymun2023.com」查詢相關資訊。