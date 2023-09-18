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MIKO米可資訊手機館一次到站完美服務

iPhone15全系列×全電信通路

  • 工商時報 郭文正
設備完善又時尚的MIKO米可資訊手機館，館內皆有舒適桌椅與一對一洽談座位，擁有咖啡廳氛圍。圖/ MIKO米可資訊手機館 提供
設備完善又時尚的MIKO米可資訊手機館，館內皆有舒適桌椅與一對一洽談座位，擁有咖啡廳氛圍。圖/ MIKO米可資訊手機館 提供

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iPhone15於台灣時間9月13凌晨1點線上直播發佈會後，即在國內引起預購風潮，《MIKO米可》即時於官網與LINE官方帳號提供「iPhone15意向詢問表」，可協助想購買iPhone15的消費者，透過專屬門市專員聯繫提供服務。

台南和意門市。圖/ MIKO米可資訊手機館 提供
台南和意門市。圖/ MIKO米可資訊手機館 提供

全台最具時尚感的通訊行《MIKO米可資訊手機館》成立14年一直以來站在消費者的立場，為每個人的需求推薦最適合的電信方案，不僅協助選擇最棒的手機、還能省荷包，得到最完善的服務品質。很多消費者一直對於通訊行會有怕怕的感覺，店面狹窄，一走進店就得面對店員，若想要體驗手機需要由店員提供，總是不夠自在。《MIKO米可》創全台之先，將通訊行打造放鬆質感裝潢，以米白與木質調做雙重搭配，除了簡約與美之外，提供更加細膩差異化。店內提供品牌手機體驗區，讓消費者能自行逛兜、感受手機的真實與觸感；另在空間上盡量規劃休憩沙發區，讓每位進店的客人都能舒適地等待專員服務。

在每一年都會有踴躍的iPhone換機潮，《MIKO米可》在全台23家門市人員皆能依據每位消費者的需求，提供門號上的服務，不管是攜碼、續約、新申辦；甚至於有二手機的回收與手機保險，《MIKO米可》都能一次門市為您服務到好。除此之外，《MIKO米可》也擁有價格上的優勢，提供五大電信近百種的申辦方案與搭配手機的價格；另在空機上也有優惠，更能幫助消費者做出更明智的決定。

針對iPhone15系列《MIKO米可》也祭出優惠三大好禮，於門市完成取機即贈送hoda 45w 雙孔極速智能充電器(建議售價$690)、switcheasy NUDE晶亮透明防摔手機殼(建議售價$790)、15W無線充電盤(建議售價$1,590元)，

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