《國際產業》德國房市亮紅燈 7月建案大減3成

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國聯邦統計局周一公布數據，七月發放的公寓建築案件的許可證數量呈現年減31.5%，顯示出營建業和房地產業的需求下滑。

建案的建築許可證數量急遽下滑。同時之間，在總理蕭茲(Olaf Scholz)將在下周與業者召開房市會議，企業呼籲政府要採取刺激措施。

德國統計局將需求下滑的原因歸咎於較高的建築成本，以及建商難以獲取融資，這些因素加劇了房地產業的壓力。

在七月政府總共發放了2.1萬套公寓的建築許可證，較去年同期少了9600套。今年1~7月，建築許可數量則減少了28%。

德國計畫每年建造40萬套公寓，但是一直都無法實現該目標。

過去幾年以來，低利率燃起了全球房地產榮景，人們將德國房地產視為與德國一樣的安全。等到利率開始上揚時，交易量開始萎縮，房價下跌，許多地產開發商陷入倒閉。

德國的建築業聯合公會會長Tim-Oliver Mueller正在推動政府提出一套緊急措施，其中包括降低房地產銷售稅，以及擴大低利率信貸計畫，以便支持新住宅的興建。

Mueller說，住房建築許可證的急遽下降，如果聯邦政府不能在下周的住房峰會上果斷地扭轉局面，那麼德國住房短缺問題將更嚴重。

在今年1~7月，單戶獨棟住宅和雙戶合併獨棟住宅的下跌更大，分別為年減37%和53%。

在歐洲，目前德國和瑞典的房地產問題最為嚴峻。