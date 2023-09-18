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「這大國」準備勒緊褲帶 曝驚人稅收缺口

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全球經濟逆風影響南韓半導體出口，拖累相關企業業績疲軟，加上房地產市場萎縮，都不利政府稅收。圖／美聯社
全球經濟逆風影響南韓半導體出口，拖累相關企業業績疲軟，加上房地產市場萎縮，都不利政府稅收。圖／美聯社

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【記者 賴宇萍】南韓經濟表現低迷，作為出口主力的半導體產業前景面臨全球經濟逆風。儘管南韓政府8月底規劃的明年預算支出僅增2.8%，創20年來最小增幅，反映當局已有心理準備要勒緊褲帶，但最新估算的今年稅收缺口比先前預計的規模更大，達59兆韓元（約新台幣1.55兆元），創歷來新高紀錄。

南韓企劃財政部18日公布了《國稅收入再估算》統計。數據顯示，南韓今年的國稅收入估為341.4兆韓元（約新台幣8.97兆元），比先前預測的400.5兆韓元（約新台幣10.53兆元）縮水14.8%，連續3年保持2位數跌幅。

今年1至7月，南韓國稅收入為217.6兆韓元（約新台幣5.72兆元），較去年同期減少43.4兆韓元（約新台幣1.14兆元），全年近60兆韓元的稅收缺口看來在所難免。

南韓企劃財政部表示，稅收減少的原因在於2022年第4季至今年上半年國內外經濟形勢急劇惡化。全球經濟逆風影響南韓半導體出口，拖累相關企業業績疲軟，加上南韓房地產市場萎縮，都不利政府稅收。

在南韓政府面臨稅收短缺帶來的財政考驗之際，國家債務規模也在持續增加。去年南韓人均負債首次突破2000萬韓元（約新台幣52.56萬元）大關，而隨著國家債務增加、人口減少，預計3年後，南韓人均負債將超過2500萬韓元（約新台幣65.7萬元）。

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