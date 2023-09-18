金沙國小地下停車場工程遭解約 廠商陳情抗議 金門縣府回應了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金門東半島重大建設「金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工程」因進度嚴重落後，今年8月間遭縣府終止契約，廠商認為縣府違法終止契約、壓榨承攬商權益，今（18日）上午集結於府前抗議，並遞交陳情書予工務處長黃儒新，捍衛公司權益。縣府表示，該工程進度已落後近30％，經召開數十次工務會議與現勘指導卻始終沒改善，為避免竣工遙遙無期，影響整體縣民利益考量，才決定與和廠商終止契約，一切皆照契約和採購法規定辦理。

「金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工程」承攬商和臻營造有限公司今日上午號召了50至60名員工與民眾，集結於縣府大門前廣場拉白布條陳情抗議。

和臻營造董事長特助李德政表示，此工程為該公司在金門取得的第一件重大工程案，於商、於情斷無輕言放棄不履行契約之道理，該公司耗費長達1年多的時間，已花費近7千萬元，所得到的估驗款卻不到1千萬元，此期間因假設工程的鋼板樁無法打樁貫入到設計圖所規定深度15至18米，才使整體工程延宕至今。

和臻營造工務主任莊俊松也指出，該公司於其間也將所面臨之問題不斷的反應給設計的建築師、專管單位及金門縣政府，尋求解決之道，然非常可惜未獲得具體的解決工法，只將責任全部推給承攬商，不敢勇於面對是規畫設計出問題，逕行全面違法終止契約， 違反採購法及契約精神不顧工程道義，呼籲縣府應重啟調查。

縣府工務處長黃儒新指出，該工程於2022年4月11日決標，由和臻營造公司以5億8千6百多萬元得標，工期為955日曆天，2022年06月08日開工，預定完工日為2025年3月26日。因發包後廠商的進度持續落後，至今年8月底僅施作了3.82％，進度嚴重落後達29.94％，故縣府已於8月28日與廠商終止契約。

黃儒新說明，該工程是以「最有利標」招標，所有工程施作的條件資訊均在招標階段完整揭露，投標廠商必須提出可行工法來完成所有工項，而和臻營造在投標時提出的服務建議書時表示有能力及技術完成所有的工項，獲優勝決標，但得標後卻對於鋼板樁工項持續以市場缺貨、地質因素等理由，表示希望能變更鋼板樁的規格及工法，並表示鋼板樁無法貫入指定深度或要求追加工程款才能繼續施作，而廠商所提的疑義都經過設計單位說明並無不能施作的技術問題，當然也沒有追加工程款的理由。

工務處表示，在工程落後期間，監造單位與專管單位都召開了數十次的工程相關會議，協助釐清技術問題並且督促施工廠商進度；其間補助經費的交通部公路總局也於今年5月到工地現勘指導，說明施作並無問題，和臻公司亦允諾將於5月底前施作完成一定數量之鋼板樁打設，但對各次承諾事項均未落實，至6月12日工程進度落後幅度已逾20％，經縣府依契約規定通知限期改善，但屆期日廠商仍未改善。為整體公眾利益考量，才決定與和臻公司終止契約，一切皆按照契約和採購法規定辦理。

工務處最後強調，為了維護縣民的權益，契約終止後正加速準備資料以備辦理後續的工程招標，屆時會特別加強對廠商能力的篩選。