台南大東、大東東夜市今違規營業 市府出動人牆勸阻擺攤

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台南市大東夜市經營權鬧雙包，繼上周一大東夜市率先違規營業被開罰後，今天大東東夜市在未取得營業許可的情況下開業，市場處也派員到場勸導、開罰。市場處表示，將持續稽查及開罰，呼籲業主不要以身試法，違者將依法連續開罰1萬元以上、5萬元以下，並得按次罰鍰。鑑於2夜市都已於本月5日申請營業許可，市場處預定26日排審，並告知業者是否通過或需補件。

據了解，今天前往大東東夜市擺攤的攤商約有300多攤，大東夜市也有100多攤；其中，大東東夜市約有8、9成攤商都是「原攤原擺」。不少攤商都認為，經營權爭議是政府與業者的事情，他們只希望能「有口飯吃」。

大東東夜市吳姓代表人也說，尊重市府的作為，但希望市府協助輔導盡快通過營業許可，讓攤商得以生存；如有需要加強之處，一定會遵照市府的要求。

今天下午市場處依循上周稽查、開罰大東夜市的做法，也派員到場出動人牆勸阻攤商進入夜市，並巡行夜市內各攤商，當面要求「不要營業」，並對業者開單告發。

市場處指出，針對大東、大東東夜市未取得營業許可違規經營，該處繼9月11日對大東夜市祭出罰單後，今日大東東夜市開幕、大東持續營業，2夜市經勸導仍違法營業，將持續稽查及開罰。

市場處再次強調，2家業者還沒有取得夜市設置許可即陸續開業，因範圍、攤商位置、租金均有變動，法理上得視為新事件，依《台南市攤販管理自治條例》規定屬於未取得設置許可的新夜市，不得營業。如果業者仍違規營業，將以新夜市非法營業態樣論處，分開稽查、各自開罰；經開罰仍無效，不排除斷水斷電，呼籲新大東、大東東夜市經營團隊，盡速依自治條例取得設置許可，以免影響攤商的生計。