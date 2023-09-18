地方反彈聲浪大 雲林五福圓環公園地下停車場不建了

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雲林縣府規畫申請前瞻基礎建設在斗南鎮五福圓環公園下設置地下停車場，說明會尚未召開，居民就連署反對，且在公園懸掛白布條抗議，計畫爭取人縣議員蔡東富今（18日）到現場說明並宣布不再推動，民眾當場拍手叫好。

五福公園圓環原本是空地，附近民眾維護成圓環型公園，縣議員蔡東富爭取設置遊具及運動設施，周圍住戶很愛在此聊天、運動、休憩，居民得知公園圓環將開挖設地下停車場極度反彈。

南昌里長沈銘偉表示，五福公園是社區志工發心維護，樹木成蔭、運動設施完善，已成為居民重要的休閒領域，大家肯定蔡議員對地方的建設，但反對公園蓋停車場。

反對理由還包括附近停車位尚充足，火車站前停車空間也還有，不急於此時闢設；工期長達2、3年，居民無處可消磨時間，加上若開挖就得一併處理下水道，工程浩大費時：一旦停車場開闢完成必須面臨收費停車，目前不是開發時機。

工務處長汪令堯表示，去年曾提報本案申請前瞻基礎建設計畫，目前正在進行可行性評估，必須召開公聽會，但居民反彈聲浪大，不符合要件，無法成案。 縣府早先規畫4方案，停車場都是地下2層，一是保留圓環，設101席汽車停車位；二是拆除圓環，地下兩樓層設共設90席機車位、131席汽車位；三是保留圓環增加南側廣停空間，設170席汽車位；四是拆除圓環增加南側廣停，平面及地下共設103席機車位、130席汽車位。

蔡東富表示，他推動該案是因接到許多鄉親陳情斗南停車位稀少，周邊都是商業區，加上多棟住宅大樓即將完工，特別商請縣府辦理五福公園新建地下停車場可行性評估，並不是一定要做，經費也還沒著落。