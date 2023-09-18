桃市復興區納骨牆鏽蝕斑駁 民眾轟對先人不敬

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桃園市復興區公所推動原住民示範公墓設立納骨牆，民眾發現櫃體竟鏽蝕剝落，市議員陳治文發現，復興區納骨牆採用金屬材質發生此問題，全市公立納骨塔，還有八德、大園、龍潭採用部分金屬設計，要求相關單位應全面檢視，未來興建納骨設施時，從設計端就要排除金屬材質櫃體。

復興區公所為解決部落亂葬、疊葬問題，陸續設立原住民區示範公墓，採4米以下廊道形設計打造納骨牆，相關設計部分採用金屬材質，民眾發現櫃體發生銹蝕甚至剝離、密封性不佳問題，且納骨牆位在戶外，受日曬及風吹雨淋，加速設施斑駁速度，也質疑這樣的設計未考量在地環境因素，不僅對於已經入住的先人不敬，空櫃位也多。

市議員蘇偉恩說，復興區公所打造原住民示範公墓原本是美意，但在後續維護管理上的確需要加強，目前公所也已設立復興區殯葬管理所，但卡在處於區長補選階段，希望在新區長上任後加強對於公墓的管理，既然成立殯葬管理所，更要落實公墓設施改善。

市議員陳治文指出，金屬材質及金屬表面製品，隨著時間久遠、環境以及溫溼度的變化，恐有鏽蝕疑慮，經查桃園全市還有八德大安公墓、大園生命紀念園區、龍潭生命園區納骨塔設有金屬納骨櫃，這些納骨櫃位處室內，要求相關管理單位也應調查了解是否有鏽蝕或是掉漆情形，若有要盡速改善缺失，在未來納骨設施興建也要排除相關設計，才能避免類似問題再發生。

復興區公所代理區長謝宇軒回應，計畫全區將設置12處原住民示範公墓，原則上是1里1座，目前已完成6處，近期新設殯葬管理所，希望輔導各公墓成立管委會協助維護管理公墓設施，明年公所也會籌編預算，針對目前有缺失的公墓設施加以改善。桃園市殯葬管理所長許威儀則說，納骨塔櫃位依據廠商設計，現今多半使用複合式的材質，也會有不同的施作技術，相關設計一定都會有防鏽蝕的處理手法。