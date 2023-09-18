不管巴西進口蛋噴油或塗蠟 專家：重點只有「一個」

近日巴西進口蛋引發討論，農業部表示巴西蛋沒「封蠟」但有用油「噴膜」。專家指出，無論是「封蠟」或「噴膜」，目的都是要讓蛋的氣孔閉起來，重點是是否有科學依據可以保證做完這些措施之後，蛋品保存期限可以達到4個月，這也牽涉到廠商願意負責的時間。

農業部表示此次巴西蛋沒以釉蠟、水蠟等「封蠟」，但有用礦物油、食用油等「噴膜」。中興大學食品暨應用生物科技特聘教授謝昌衛表示，無論是噴上一層油或是封上一層蠟，確實都有這種保存方式。以「封蠟」來說國人較熟悉的就是進口蘋果會打蠟，通常是為了檢疫和長時間流通，但因為會增加成本，只有比較高單價且表面光滑的食物才會這麼做，若是要現吃的食物就絕對不會封蠟。像國外的蛋為了要出口都會封蠟，或是像美國的蛋要在美國本土長時間運送，2007年起也開始封蠟。

至於國內的蛋就只有分有「水洗」跟「沒有水洗」，謝昌衛說，因為蛋上面可能有微生物例如沙門氏菌，經過「水洗」這道程序就可以去除，讓蛋的新鮮度提高，所以台灣會推廣水洗蛋；但水洗也會破壞蛋殼上的角質、讓氣孔打開，讓蛋的保存度降低，所以通常水洗之後要搭配冷鏈冷藏，才是比較安全的存放方式。他也提醒買水洗蛋回家千萬不要再水洗一次，因為再洗一次就會讓蛋更難保存，只能馬上冷藏。

謝昌衛說，蛋品封蠟至少增加兩成成本，跟噴膜的成本差異不大；但因為國內的蛋「生吃都不夠」，民眾的消費習慣導致蛋品的流通性很高，加上台灣也沒有出口雞蛋，所以國內的蛋幾乎都不會有類似處理。

謝昌衛說，在國外例如美國因為蛋品的運輸期很長、會上蠟，民眾已經被教育「蛋可以保存3個月」，但在國內民眾是不能接受蛋可以放這麼久，所以市面上看到都是短效期國產蛋。另外跟國內飲食習慣也有關係，國內的蛋比較常做成帶殼的茶葉蛋、水煮蛋，若是噴油或是塗蠟會影響烹煮效果。

謝昌衛說，無論是「封蠟」或「噴膜」，重點是保存期限的測試是否完整？是否有科學依據可以保證做完這些措施之後，蛋品保存期限可以達到4個月，這也牽涉到廠商願意負責的時間。