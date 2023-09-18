台積電增資美廠45億美元 投審會點頭

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（中央社記者曾智怡台北18日電）經濟部投審會今天核准8件重大投資案件，包含通過台積電以45億美元增資美國亞利桑那州廠，做為營運資金。投審會指出，本次增資將有利於台灣半導體產業持續壯大，並加深供應鏈連結。

投審會今年3月核准台積電首次增資亞利桑那州廠、當時增資規模為35億美元，這次為台積電時隔半年二度增資且擴大金額。

經濟部投資審議委員會今天召開第1227次委員會議，會中核准及備查重大投資案件共8件。

僑外投資共2件，第1件是盧森堡商CI III ZHONG NENG K/S SCSP以新台幣5億8016萬元增資中發控股股份有限公司，從事經營一般投資業。第2件為日商REFINE HOLDINGS CO, LTD以日幣18億元、折合新台幣3億9113萬7840元，增資台灣瑞環股份有限公司，從事經營化學原料批發業、國際貿易業、管理顧問業等業務。

對外投資共6件，首件為陽明海運股份有限公司以8億美元增資新加坡陽明（新加坡）私人有限公司（YANG MING LINE（SINGAPORE）PTE LTD），從事經營商業投資、船舶運送、買賣及租賃及海運承攬業務。

第2件是台塑資源股份有限公司以1億美元增資澳大利亞FORMOSA RESOURCES AUSTRALIA PTY LTD，從事投資控股業務，包含轉投資礦業開採與礦產品買賣業務。

第3件為台灣積體電路製造股份有限公司以45億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，做為營運資金，從事經營積體電路及其他半導體裝置的製造、銷售、測試與電腦輔助設計業務。

投審會透過新聞稿說明，本次增資除能滿足業者與客戶建立更緊密關係外，並將有利於台灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結。

第4件是智易科技股份有限公司以6000萬美元增資英屬維京群島ARCADYAN HOLDING（BVI）CORP.，從事經營一般投資業務。第5件為英業達股份有限公司以8405萬8000美元增資泰國INVENTEC ELECTRONICS （THAILAND） CO, LTD，從事經營電腦產品組裝及銷售業務。

第6件則是富邦人壽保險股份有限公司以英鎊1億3795萬元增資英屬澤西島BOW BELLS HOUSE （JERSEY） LIMITED，從事經營不動產投資業務。