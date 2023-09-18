大陸外貿大省情勢嚴峻 前七月進出口額微降

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大陸31省市今年1～7月的外貿進出口數據近期出爐。進出口額突破人民幣（下同）兆元的七大省市中，勉強接近上年同期的水準，足見外貿景氣並不樂觀。僅新疆、內蒙古等本就外貿不發達的省份，前七月才能實現兩位數的增長。

21世紀經濟報導指出，今年以來，大陸外貿情勢在國際需求放緩的趨勢下，同樣無法獨善其身。海關總署資料顯示，今年前7個月出口13.47兆元，進口10.08兆元，分別年減1.5％和1.1％。

若以個別地方來看，今年1～7月，廣東外貿總額達4.55兆元，依然位列全大陸第一。接下來為江蘇、浙江、上海、北京、山東和福建，其進出口總值分別為2.93兆元、2.78兆元、2.45兆元、2.07兆元、1.86兆元和1.1兆元，七個外貿強省市的進出口總額仍維持破兆元水準，合計達17.74兆元。

值得注意的是，2022年前7個月，上述七個省市的外貿總額為17.76兆元，今年的數據還比上年略減。尤其去年4～6月上海封城，加上珠三角多個外貿港口也因防疫緣故大幅縮減量能，整體進出口數據已然偏低，更足見今年外貿情勢之嚴峻。

從進出口產品來看，今年1～7月，廣東的電動車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長570.8％、23.9％、44％，能源產品進口需求旺盛。另外，上海的電動車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」出口也分別增長159.5％、130％、39％，帶動兩地的外貿保持平穩。

江蘇、浙江、山東、北京、福建等省市則是喜憂參半。排名第二的江蘇，今年1～7月進出口總值2.93兆元，年減6.7％；福建前7月的外貿進出口也小幅下滑3.1％。浙江、北京、山東前7月的外貿總值分別小幅增長3％、3.8％、1.1％。

報導指出，部分省份的進出口則呈現高速增長。其中，新疆年增59.3％，廣西、內蒙古、海南增速均超20％，此外，黑龍江、貴州、青海增速均超10％。

大陸商務部研究院學位委員會委員白明表示，與外貿大省相比，新疆、廣西等省份外貿體量相對較小，一旦當地交通、產業、政策等因素獲得改善，進出口也隨之快速增長。