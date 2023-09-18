拓運輸軟體技術 樺漢砸3.97億取得ALTIMATE全數股權

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工業電腦大廠樺漢（6414）積極推展「軟硬整合」布局策略，18日公告由子公司Kontron AG取得ALTIMATE全數股權，斥資1164萬歐元，換算新台幣約3.97億元，併購重點聚焦在取得運輸軟體相關專業技術。

樺漢近年持續深化AIoT解決方案應用領域範圍，看好全球Edge AI與Cloud AI 市場規模，由硬體組裝廠持續走向系統解決方案供應商，推展IPC3.0硬軟整合、雲網結合轉型升級，整合三大事業以及合作夥伴產品技術，發展策略鎖定在「數位、AI、能源、資安」四大轉型增值，以ESaaS新商模方案，提高軟硬體方案訂閱式服務收入。

樺漢董事長朱復銓先前在法說會上也表示，集團硬體架構已陸續到位，近年不會有太大金額的併購案件，但持續在關注與軟體應用整合機會，藉以強化全球在地化發展的軟實力。

事實上，隨著工業物聯網應用加速落地，樺漢今年在軟體布局動作也可看出更加積極態度，先後投資Cacafly、Gemini及樺康智能等，開展雲網結合服務，應用領域涵蓋智慧建築、智慧運輸等ESG新業務，8月底公告子公司Kontron AG取得Rugged Computing Group 100％持股後，18日再度公告取得ALTIMATE全數股權。