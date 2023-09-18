林修銘：臺灣資本市場擁有競爭力與前景

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臺灣證交所董事長林修銘此行赴美受訪時強調，臺灣資本市場擁有競爭力，並詳細說明產業的發展以及臺灣創新板的上市前景等；同時，與美國證券集中保管結算公司（DTCC）會面，深入了解美國如何順利從T＋2過渡到T＋1的交易結算制度。

在全球資本市場日益合作與競爭的時代，金管會證期局局長張振山局長與臺灣證券交易所董事長林修銘，近期率團赴美東進行為期數日的訪問。此次的旅程包含了一系列的會議、參訪以及深入的交流活動。

彭博媒體專訪，為此次訪美的重要亮點之一。彭博9月15日刊登的訪問中提到，臺灣，一直以其在全球ICT產業的領先地位，以及完善的產業供應鏈聞名。加上近年來ESG的發展也受到了國際的肯定。

專訪過程中，林修銘詳盡地探討臺灣資本市場的競爭力、產業的發展、以及臺灣創新板的上市前景。他表示，「面對投資人結構的多元化，我們不僅僅滿足於傳統的策略，而是透過教育訓練、主題式業績發表會以及主動赴海外拜會投資人等，為國內外投資者提供更多元的支持和服務，希望進一步擴大臺灣在全球資本市場的影響力。」

另外，臺灣證交所近年來致力於優化產業類別，形塑特色亮點產業。為了進一步發掘產業中的隱形冠軍，TWSE特別推出臺灣創新板，旨在鼓勵更多新經濟產業公司上市。林修銘認為，這是鞏固臺灣在全球資本市場地位的另一策略方向。

除了彭博專訪外，此行中不可忽略的是與DTCC的交流，林修銘等人與DTCC總裁、執行長暨董事Mr. Frank La Salla會面，以深入了解美國如何順利從T＋2過渡到T＋1的交易結算制度。

La Salla熱情地分享了其經驗，並強調了其中的挑戰與機會。值得一提的是，由於對臺灣代表團的高度重視與認可，此次會面後，La Salla還特地將他與臺灣代表團的合影分享到了其個人社群網站。

隨著臺灣證交所的策略持續深化，林修銘期待藉由這次的訪問，能夠為臺灣資本市場帶來更多的國際投資機會。

林修銘強調，「透過與國際金融機構的直接對話，我們不僅能夠了解其對我們市場的看法，更可以從中獲得寶貴的反饋。我們希望透過這種方式，創建一個更加友善的外國投資環境，吸引全球的投資人關注並投資臺灣。」

臺灣證交所表示，此次的訪問，將對臺灣資本市場的國際地位產生積極的影響，並為未來的合作和交流奠定了堅實的基礎。