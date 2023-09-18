北區國稅局舉辦財政部財政記者座談會報

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財政部北區國稅局今(18)日舉辦財政記者座談會表示，112年度營利事業所得稅暫繳申報期間自112年9月1日起至10月2日（9月30日為星期六，依行政程序法第48條第4項規定順延）止，營利事業如因疫情影響，於廢止前嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例（下稱紓困條例）施行期間(109年1月15日至112年6月30日)內，符合一定條件者，得依下列兩種方式免辦暫繳，但營利事業112年度會計年度始日非在紓困條例施行期間內（即在112年7月1日以後）者，不適用之：

一、於暫繳申報期間內申請免辦暫繳：(一)經中央目的事業主管機關依紓困條例第9條第3項授權訂定之辦法，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施者。(二)其他因受疫情影響，致短期間內營業收入驟減(例如自109年1月起任連續2個月之月平均營業額或任1個月之營業額較108年12月以前6個月或107年以後之任1年同期平均營業額減少達15%，或其他營業收入驟減情形)者。

二、免申請直接適用免辦暫繳申報：(一)已依財政部相關令釋規定免辦理109、110或111年度營利事業所得稅暫繳者。(二)於辦理112年度暫繳申報期間開始前，已依疫情紓困措施相關規定經稽徵機關核准延期或分期繳納營利事業所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額者，或核准退還營業稅溢付稅額者。

該局提醒，適用申請免辦暫繳之營利事業，應於申報期間內檢具申請書及相關證明文件向所在地國稅局申請；須辦理暫繳申報之營利事業，則請於申報期間多加使用網路申報系統進行申報及繳稅。

個人申報房地合一所得稅欲適用非自願離職的稅率，請注意規定條件

另，財政部北區國稅局表示，個人自105年1月1日以後取得的房屋、土地(下稱房地)，如係因本人或配偶於工作地點購買房地辦竣戶籍登記並居住，且無出租、供營業或執行業務使用，嗣因符合就業保險法第11條第3項規定的非自願離職情事，或符合職業災害勞工保護法第24條規定終止勞動契約，須離開原工作地而出售持有期間在5年以下的房地者，可按稅率20%計算應納稅額。

該局補充說明，為抑制短期炒作不動產，自110年7月1日起，個人交易持有期間在2年以內的房地，適用房地合一所得稅稅率45%；超過2年未逾5年者，適用稅率35%；超過5年未逾10年者，適用稅率20%；超過10年者，適用稅率15%，該局舉例說明，甲君111年5月出售持有期間在2年以內的房地，申報成交價額新臺幣(下同)800萬元、課稅所得330萬元，並按非自願離職適用稅率20%計算繳納應納稅額66萬元。該局以甲君係因「定期契約屆滿」離職，非屬就業保險法規定因任職單位關廠、遷廠、休業、解散、破產宣告而離職，不符合財政部110年6月11日台財稅字第11004575360號公告得按20%稅率課稅的規定，經該局按適用稅率45%核定應納稅額148.5萬元，補徵稅額82.5萬元，該局提醒，個人因調職或非自願離職因素，出售屬房地合一課稅範圍的房地，務請詳加確認是否符合財政部公告規定的態樣及條件，按正確適用稅率繳稅。

欠稅不繳，當心保單被強制執行

北區國稅局還表示，最高法院民事大法庭於111年12月9日作出108年度台抗大字第897號裁定，認為保單價值準備金及解約金為要保人對於保險人確定享有的財產上請求權，不具一身專屬性，得為強制執行的標的，欠稅人不能再藉由購買保單規避稅捐義務。

該局舉例說明，轄內A君出售土地獲得巨額價款，陸續贈與其家人，因未依限申報贈與稅，經該局核定補徵贈與稅及裁處罰鍰，A君不服提起行政救濟，行政訴訟程序終結確定後尚有應納稅款及罰鍰，A君收到繳款書未依限繳納稅款，經該局移送強制執行，A君名下財產全部執行完畢後仍有欠繳稅款。嗣該局查獲A君以自己為要保人及被保險人投保巨額保險，且以躉繳方式繳納保費並指定法定繼承人為受益人，將其現金轉換成保單形式，保險解約金價值4千6百餘萬元，即通報行政執行分署強制執行，但保險公司收到執行命令後聲明異議，該局為積極徵起欠稅，以保險公司為被告提起民事訴訟，訴請收取保險解約金，經訟多年，嗣最高法院民事大法庭作成統一見解，認為保單價值準備金及解約金，得為強制執行的標的，該局乃成功徵起欠稅4千6百餘萬元。

該局呼籲納稅義務人收到繳款書應儘速繳納，切勿心存僥倖，以躉繳保險費方式購買保單規避稅捐義務，行政執行分署在符合比例原則下，得以執行命令通知保險公司終止保險契約，並以保單價值準備金及解約金抵償欠稅，納稅義務人除須負擔加徵之滯納金及滯納利息，並造成保單解約損失，得不償失。

團爸團媽銷售貨物應依規定開發票

另因團購折扣多、免運..等優惠造成盛行趨勢，北區國稅局特別指出，近年隨疫情爆發，網路交易蓬勃發展，網路團購逐漸升溫，只要找幾位好朋友或同事透過LINE或臉書等方式，就能揪團成立團購群組，由團購主透過與廠商「以量制價」的方式，以較低的價格取得商品，團購主再將商品公開揭示給網友們跟團，網友透過留言「+1」的方式就可以購買。

該局進一步說明，團購主可能針對不同的商品類別創設不同的團購群組，並於不同的電商平台銷售，以規避國稅局的查核，該局積極研析交易型態並整合網路交易資訊流、物流與金流等相關資料，與營業人申報資料互相勾稽比對，並運用選案系統選查可能逃漏稅的營業人。該局舉例，轄內甲商號除於知名乙社群平台開設A團購粉絲專頁銷售衣服，另於丙社群平台開設B團購社團銷售電器用品，經該局查獲，甲商號同時經營A團購粉絲專頁及B團購社團，並掌握前揭團購社團銷售商品之金流及物流資料，111年度短漏開統一發票銷售額合計新臺幣(下同)1,518萬餘元，除補徵營業稅75萬餘元外，並依加值型及非加值型營業稅法第51條第1項第3款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處75萬餘元罰鍰。

該局呼籲，營業人銷售貨物或勞務應依規定開立統一發票，如有短漏開統一發票情事，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，即可適用稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。北區國稅局表示，針對上述內容民眾若有不了解處，可逕利用免費服務電話0800-000321洽詢，該局將竭誠提供詳細之諮詢服務。