豐原太平洋32周年慶 9／21起開放預購 五箭齊發霸氣回饋高達38％

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大台中百貨周年慶檔期自本周起熱鬧登場！其中，豐原太平洋百貨32周年慶9月21日至26日搶先開放預購，9月28日至10月22日正式開打！豐原太平洋百貨今年前八月營收10.2億元，年增幅達23％，對今年的周年慶檔期買氣充滿信心，整檔營收目標挑戰3.8億元，可望年增15％。

豐原太平洋表示，32周年慶祭出豪禮五重送，集結滿千送百無上限、會員超級加碼最高再加送1.1萬、獨家精選超夯限量精品級的預購驚喜禮和首四日驚喜禮，還有周周卡友禮，加上國泰世華信用卡尊榮回饋最高送4500和CUBE卡加送3％，五箭齊發，霸氣回饋高達38％！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，疫後消費復甦，今年持續改裝，第一季引進ROOTS、升級STUDIO A旗艦店，第二季引進瓦城，並全面改裝6樓為時尚休閒運動，第三季改裝2樓美妍護膚室；此外，這次的預購驚喜禮，滿20萬及30萬更史無前例獨家推出貴婦級限量夢幻逸品~頂級燕盞禮盒。「一連串的重金調改、豪氣回饋、和內外皆美的全方位尊寵，就是要搶在周年慶前，用進步的新氣象，向支持我們的鄉親表達感謝！」

其中，預購限量驚喜禮，9／21至9／26會員於全館1-7F＋9F（指定櫃）當日累計滿3萬，加送市價3980元瑞士百年精品MONCROSS醫療級420不鏽鋼刀具組；滿6萬加送伊萊克斯專業級電烤箱；滿10萬加送市價7760元2023年最新款康寧琺瑯鑄鐵鍋；滿20萬加送市價3.3萬元頂級燕盞禮盒150g、滿30萬更大手筆加送市價達6萬元的頂級燕盞禮盒240g！

還有首四日驚喜禮，9／28至10／1會員於全館1-7F＋9F（指定櫃）當日累計滿3萬，加送市價2380元義大利美型家電Giaretti珈樂堤熱壓三明治／鬆餅機；滿6萬加送日本Panasonic國際牌溫控熱水壺；滿12萬加送市價5980元美國小家電第一品牌Instant Pot 2023年最新款音速鍋；滿20萬加送市價20980元加拿大Foodcycler最新科技的廚餘大師Pro五合一家用廚餘機！

9／28至10／12周年慶開打，9／21至9／26搶先預購，會員於1F化妝品當日單筆滿3000送300、全館1-7F＋9F（指定櫃）當日累計滿5000送500！

還有，9／28至10／1首四日會員超級加碼回饋，全館1-7F＋9F（指定櫃）當日累計滿3萬加送600、5萬加送1300、10萬加送3300、20萬加送7000、30萬加送1.1萬；以及首四日國泰世華信用卡當日刷滿10萬送1500（限量80份）、滿30萬送4500（限量15份），預購期間同享滿千送百，以及國泰世華信用卡尊榮回饋！

豐原太平洋表示，9／28上午10點30分周年慶開幕式，邀請比賽冠軍常勝軍的東山高中啦啦隊，現場將帶來活力四射的啦啦隊表演，同時，當日上午10點15分於1F大門口活動區，將開賣限時限量的樂購券，會員持現金100元就可購得200元樂購券。