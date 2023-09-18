台南登革熱＋266 黃偉哲：病媒蚊吸血高峰與中秋烤肉重疊

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台南市今天新增266例登革熱確診，累計病例數7608例。鑑於中秋連假將至，許多家戶都會邀請親朋好友團聚烤肉，但因登革熱病媒蚊埃及斑蚊的吸血高峰時段，剛好與烤肉時間重疊，市長黃偉哲也提醒民眾戶外烤肉時，務必加強自身的防蚊措施。

今日新增病例中，以東區58例最多，安南區46例，南區41例，永康區33例，北區29例，中西區18例，安平區11例，仁德區10例，關廟區7例，歸仁區及佳里區各3例，善化區及新化區各2例，新市區、安定區及官田區各1例，年齡介於5歲至88歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

登革熱防治中心表示，上周六行政院長陳建仁前來台南視察登革熱防治工作後，即要求各部會全力協助台南市推動防疫，並責成衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞及環境部環境管理署副署長劉瑞祥坐鎮台南市，強化支援協助台南各項防疫措施，以及擔任中央與地方的行政協調。

今天下午市府召開登革熱流行疫情一級指揮中心會議時，環境部長薛富盛也特地到場與會，他還表示，先前受到天候的影響，登革熱防疫過程非常艱辛；相較於2015年，如今雖疫情嚴峻，但仍在可控範圍內，台南市在重重不利的因素影響下，還能維持此成果相當不易，期盼中央與地方持續並肩作戰。

另外，中秋連假將至，民眾喜歡與親朋好友在戶外烤肉團聚共度佳節；對此，市長黃偉哲也提醒市民，中秋戶外烤肉時，務必加強自身防蚊措施，因埃及斑蚊的吸血高峰時段為上午9點至10點及下午4點至5點；其中，下午的吸血高峰時段，剛好與市民烤肉的時間重疊，提醒可透過穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核可的防蚊藥劑，減少被病媒蚊叮咬進而感染登革熱的風險。