鄭文燦接見法國會訪團 盼在半導體等有更多合作

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行政院副院長鄭文燦今（18）日接見「法國參議院外交暨國防委員會」副主席卡迪克（Olivier Cadic）時表示，法國政府於今年8月初頒布《7年建軍法》（2024-2030 LPM），強調捍衛台海自由航行權，感謝卡迪克領銜提出該法案，也期盼卡迪克副主席繼續發揮影響力，讓雙方為自由民主共同打拚，並在高科技、半導體及航太等領域能有更多合作機會。

鄭文燦致詞時，首先代表我國政府竭誠歡迎卡迪克副主席再度訪台，這是繼法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）、參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）及參議院外交暨國防委員會副主席葛托蘭（André Gattolin）相繼訪台後，法國國會今年第4度籌組訪團來訪，可見台法雙邊透過國會交流，友誼愈來愈緊密。

鄭文燦表示，卡迪克是台灣堅定且友善的朋友，法國政府在今年8月初頒布的《7年建軍法》中，強調捍衛台海自由航行權，正是由卡迪克領銜提出，他要再次代表我國政府向卡迪克副主席表達最深的謝意。

鄭文燦指出，除了區域安全外，台法持續在經貿、科技產業及再生能源等方面保持緊密合作，例如台灣固態電池大廠輝能科技於今年5月宣布，將在法國敦克爾克投資52億歐元設立固態電池超級工廠，而輝能科技的總部就位於他先前擔任8年市長的桃園市，因此他與輝能科技團隊十分熟悉，相信該公司此次選擇在法國設廠，將會是一樁很棒的投資案。此外，我國國家太空中心（TASA）也將於今年10月在法屬圭亞那與法國亞利安太空公司合作發射「獵風者」衛星，這是台灣與歐洲國家合作太空科技的首例。

在雙邊人才交流方面，鄭文燦提到，去年揭幕的台北法國實驗教育機構（LIFT）提供台、法、英語三語跨文化教育，入學情況相當踴躍，顯示法國及歐洲文化已在台灣落地生根並受到支持。

鄭文燦表示，法國參議院將在9月底進行半數改選，希望卡迪克未來能繼續發揮影響力，讓友台小組成員愈來愈多，共同為自由民主打拚，傳達民主國家團結的信念。此外，他上次造訪法國時，也參觀許多當地產業，了解法國在高科技產業、航太工業等皆具領先地位，期盼未來台法兩國在高科技、半導體及航太等領域，能有更多合作機會。

隨後，卡迪克致詞時表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在「選擇法國」峰會（Choose France Summit）致詞時，第一個提及的例子就是輝能科技在法國的投資案，而輝能科技此次投資金額相當於中國25年來在法國投資總額的50％，相當可觀。

卡迪克表示，他所主導的《7年建軍法》，強調捍衛台灣海峽及南海地區的自由航行權，該法案能夠通過並非他一人的功勞，而是獲得法國政府的支持，並能以全新眼光看待臺海局勢。卡迪克認為，大家不應侷限於台灣與中國的對立情況，而應放眼整體台海安全及自由航行的重要性，攸關各國及世界的經濟安全，相信如此所有國家都會更加支持維持台海現狀，這也是法國可以提供台灣最好的保護。

卡迪克也提到，2年前他與李察參議員訪台時獲知台北法國實驗教育機構（LIFT）即將開設，而該機構已於去年順利開辦，他非常重視此計畫的推展，希望未來能夠見證該機構持續進步，就如同台法雙邊關係一樣。