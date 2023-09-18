施振榮攜手業界 打造零碳排遊艇 、投入風能發電

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【中央社記者吳家豪台北18日電】電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮今天表示，將與業界攜手打造零碳排遊艇，在台灣建立Porrima未來船生態供應鏈，並攜手代工廠緯創成立智帆公司投入風能發電，與德國SkySails共同開發新技術。

施振榮今天舉辦記者會，公布2項新計畫。首先，他將投入零碳排遊艇與藍能系統的新能源開發，與藍色經濟理念倡議者剛特．鮑利（Gunter Pauli）共同發起成立保利馬公司（Porrima Inc.），並與業界共組聯盟，在台建立Porrima未來船生態供應鏈。

Porrima未來船過去在沒有化石燃料下已多次環繞地球，總里程達16萬公里，將從今年秋季進行全面改造，並規劃先建造3個較小型的Porrima，預計將在2025年2月完成。

除了宏碁與緯創將在人工智慧（AI）技術方面提供支援外，台塑將提供碳纖維，配合建造Porrima超輕型和高性能的船身。太陽能電池將採用循旭科技的最新技術，92%的電池材料可循環回收再製成新的太陽電池，且可減少60%的碳足跡。

未來Porrima遊艇將由可回收的台灣太陽能電池板供電，並由電池系統供應商行競科技（XING Mobility）提供浸沒式冷卻電池系統。

第2項計畫針對風能發電領域，施振榮表示，風能發電是目前各界積極尋找的新能源之一，為引進德國SkySails風能發電技術，已與緯創攜手成立智帆公司（aiSails），並與SkySails簽署合作意向備忘錄。Porrima未來船所導入的SkySails風能發電將朝全自動化發展，並由智帆在台灣生產。