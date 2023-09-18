秋季美味新菜9／29登場 寬心園將經典傳統和創新烹飪完美結合

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隨著秋季來臨，台灣蔬食領導品牌「寬心園」全新推出「左宗棠炒三鮮」和「飄香XO炒餅」兩道秋季新菜色，主廚團隊將經典傳統和創新烹飪完美結合，還可分別搭配成「寬心」套餐與「如意」套餐，預計9月29日正式上桌！

其中，「左宗棠炒三鮮」廚藝總監施建瑋表示，本次推出的秋菜「左宗棠炒三鮮」是以傳統名菜左宗棠雞為口味發想，左宗棠雞源於湖南菜，這道菜的特色之一是濃郁的醬汁，通常帶有一些甜辣的風味，使它成為一道風味獨特的料理，也深受國際人士喜愛。

寬心園主廚以千層豆包以海苔捲起手工製成「素鰻段」，搭配猴頭菇和珊瑚菇為「三鮮」，融合傳統名菜左宗棠雞的口味靈感，調配宜人的醬汁。醬汁香醇鹹香，微帶酸甜，風味獨特，可以品嚐到新鮮美味的絕妙結合。

此道美食另搭配成「寬心」套餐，一份套餐還能吃進50種蔬果，讓消費者在品嚐美食的同時，也能補充豐富營養，是一道不容錯過的秋季美食盛宴！

另一道秋季新菜「飄香XO炒餅」，寬心園董事長黃瓊瑩表示，炒餅是一道很經典的眷村家常菜，源自於眷村媽媽們的巧思，將抓餅切成條狀加入其他豐富食材，是一道千變萬化的料理。

寬心園主廚以香氣濃郁、層次豐富的抓餅為主角，搭配主廚炒製的綜合菇和季節時蔬作為配菜，並搭配豐盛的食材，以大火快炒，再加上寬心園「極品素XO醬」，使得菜餚充滿濃郁的鍋香氣味，炒餅散發著獨特的香醇風味。這道美食另搭配成「如意」套餐，以新鮮、健康的食材為主，無添加素料，讓顧客們可以安心享用。

寬心園長年致力推行蔬／素食運動，以提供美味健康的菜餚為宗旨，更不斷透過季節料理的創新研發、激盪出蔬食的多元美味，此次推出的新菜，在寬心園主廚團隊經過精心研發下，將經典傳統和創新烹飪完美結合，為消費者呈現獨特的秋季美味。