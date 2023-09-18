合庫董座率７子公司淨灘 守護生態永續

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為響應國際淨灘日，合庫金控集團董事長董瑞斌率7家子公司各級主管與員工所組成的合庫志工團約80人，赴新北市三芝區淺水灣進行「合庫永續淨灘行動」，以實際行動倡議環境永續，踐履聯合國永續發展目標(SDGs)，並由合庫銀行認養新北市三芝區淺水灣海岸線，定期守護海岸環境整潔，維護生物多樣性，落實生態永續發展。

合庫積極投身淨灘行動，落實生態永續，國際淨灘日赴新北市三芝區淺水灣淨灘，清理各式各樣海洋廢棄物，包括吸管、瓶蓋、寶特瓶、煙蒂、塑膠袋、塑膠碎片與漁網等，且因淺水灣海岸線具有岩岸與沙灣的特質，以及覆滿綠藻的藻礁海岸地形，是許多生物棲息與覓食的好所在，具有高度生物多樣性，是非常珍貴的生物礁，透過藻礁生態環境教育傳達環境保護與海洋生態重要性，鼓勵員工實踐負責任環境行為，持續以各種實質行動保護生物多樣性，帶動員工重視海洋的環保活動，向下扎根落實環境教育理念，以達永續經營發展目標。

除了「撿垃圾」，合庫在日常生活中力行「減垃圾」，透過減量（Reduce）、回收（Recycle）、再利用（Reuse）的環保3R政策，自源頭減少廢棄物，2022年廢棄物總量相較於110年共減少54.88公噸，資源回收總量增加37.57公噸，致力提高廢棄物回收及再利用的效益，且透過綠色採購及以租代買推動循環經濟，並採購具政府認可環境保護標章、節能與節水標章的環保產品、綠色建材及再生產品，推動資源循環，減少環境負面衝擊。

展望未來，合庫將持續挹注資源守護地球、回饋社會，並深化環境保護作為、結合環保理念，以此推動環境教育與活動，達到綠色金融、環境永續的目標，並朝ESG各面向不斷精進，與各界攜手共創地球永續願景。