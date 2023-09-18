台灣大「最i果粉 5GO送」 祭總價值300萬抽獎 買iPhone 15有機會環遊世界

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iPhone 15即將於本周五(9月22日)開賣。台灣大哥大18日宣布推出總價值近300萬元的「最i果粉 5GO送」抽獎活動，全台共15位幸運兒可獲得環遊世界5大洲或鳴日號環台觀光列車等超級豪禮。

台灣大表示，11月30日前，到台灣大申辦5G月租1399元以上專案，搭購iPhone 15全系列任一新機，台灣大就提供抽獎機會，最大獎「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」(市價約120萬元，共1名)，可攜伴(1名)遨遊美洲、亞洲、澳洲、非洲、歐洲五大洲，到埃及看金字塔、土耳其搭熱氣球、法國走訪羅浮宮、義大利威尼斯遊船等，環遊世界套裝行程完整享受。喜愛環台旅遊的果粉則有機會抽中「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」(市價超過12萬元，共14名)，享五星鐵道3日遊。

台灣大繼去年贈送最狂特斯拉，讓果粉以最環保方式全台走透透，今年隨疫情解封，讓果粉全球飛透透，iPhone 15「最i果粉 5GO送」獎項總共15個名額，總價值近300萬元台幣。

為了增加果粉中獎機率，申辦指定專案搭購iPhone 15，同時加購「好速加掛」1Gbps光纖上網方案，最低749元起，除了送1000元momo幣，每月5G熱點傳輸量增加25GB，再享「環遊世界5大洲百萬豪華套裝旅遊」2倍中獎機會。

到台灣大購買iPhone 15系列除了享優惠資費，還有影音娛樂、電商購物好康，申辦5G專案月租1599元，iPhone 15專案價只要0元起，再享「mo幣多」優惠，每月最多回饋750元momo幣，Disney＋今年請你看，以及多項娛樂服務，包括MyVideo 1個月、音樂串流服務3個月免費、GeForce NOW最高3個月免費、YouTube Primium 4個月；10月31日前申辦再送電信獨家的Apple TV ＋及Apple Arcade等娛樂服務最高6個月免費。11月30前購機則贈送Apple Store新戶帳單折抵金300元。