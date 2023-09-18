進口蛋冷鏈流向曝光！「7縣市13倉儲」封存5170萬顆

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因應進口蛋流向風波，行政院今(18)日召開會議指示，自明日起連續3天展開聯合稽查，農業部今公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，分布於7縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。

農業部表示，為確保國內消費者雞蛋需求，農業部從今年3月起請中央畜產會執行專案雞蛋進口，進口雞蛋從出口國冷鏈運輸到台灣到港通關後，持續以冷鏈運輸送往畜產會倉儲儲存，隨後視國內雞蛋產量和消費者需求情況，適時調度進口雞蛋前往洗選場、加工廠。

農業部指出，日前已公布3到7月專案進口雞蛋流向，3到7月專案進口的雞蛋由中央畜產會調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後會以殼蛋方式上架各通路販售；加工業者則是將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售。

此外，其他由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存，另有待銷毀5170萬顆也已全數封存於畜產會倉儲，不會流入國內市場。

農業部今日也進一步主動公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。農業部今也將行文提供各地方政府進口雞蛋流向，資料包含畜產會調度給各縣市洗選場和加工廠的名單、數量與雞蛋來源國，農業部將全力配合衛福部食藥署聯合稽查，也全力配合地方政府衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場或進行加工。