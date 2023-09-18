台灣大日月潭花火音樂會10／21登場 導入AI科技

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AI跳躍式發展，加速創新，讓更多能所不能的創意迸發，「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日登場，以「Gen. AI 綻燃•愛」為主題，加入AI科技元素，首度邀請譽為準歌后接班人的實力派小天后艾薇、連續6年登場的實力唱將卓義峯，並由深耕臺灣的國際指揮江靖波指揮率領的75人編制的超熱血樂興之時管絃樂團，共同演繹多達26首中西經典歌曲，激盪流行與古典新火花。

今年歌曲融入科技元素，AI擬聲演唱《天空沒有極限》、AI譜出貝多芬未完成遺作，湖畔的煙火秀，台灣大主動加碼到480秒，是今年日月潭活動中最長的煙火秀，AI、音樂與花火交織與共。台灣大哥大總經理林之晨加碼預告，音樂會上將會有自己的AI分身，以及另一位名人的AI運用登場，邀請民眾前進日月潭，進入音樂的多重宇宙與科技共振，用愛點燃蓄勢滿載的能量前行。

林之晨表示，在Gen AI大航海時代，AI必須不斷吸收人類的創意，以鍛鍊出日益壯大的神經網絡。這種人腦與AI的協同創作已成為新的常態，應用不應侷限於科技領域，而應該更廣泛地融入日常生活和感性層面。今年日月潭音樂會主題「Gen. AI 綻燃•愛」音樂會運用了台灣大內部同仁AI演算的創意作品，結合AI擬聲與表演，將AI的力量融入開場表演和演奏曲目之中。通過傳遞AI與人類共存的情感，讓全民一起擁抱AI浪潮，綻放出能所不能的光芒和熱情，「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將是一場展示AI應用在藝術和文化領域的精彩示範，鼓勵人們積極參與和接受AI的嶄新潛力。

台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠則提到，「台灣大2023日月潭花火音樂會」以「Gen. AI 綻燃•愛」為主題，透過音樂結合Gen AI，鼓勵以愛、關懷與同理心等道德價值為基礎，發展和使用人工智能。在數位革命浪潮中，將科技用於造福人類，透過音樂視角，詮釋「愛」的多重樣貌，包括AI擬聲《天空沒有極限》、 AI續寫貝多芬遺作《第10號交響曲》等曲目。此外，於9月20日前舉辦線上「綻燃•愛宣言募集」活動，將AI技術與人類的福祉緊密結合，提倡正面改變，透過音樂和線上活動，呼籲大家在無限的空間中一同傳遞愛。

台灣大結合科技、音樂、花火、公益、觀光，推動「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，翻轉企業推廣藝文活動新思維，至今舉辦邁入第15屆，吸引超過37萬人參加，成為每年秋季民眾引頸期盼音樂盛宴，歷年來已累計幫助25個公益團體，募款逾339萬元，今年台灣大協助公益團體「臺灣兒童發展早期療育協會」於音樂會現場進行募款，號召參與民眾擴散愛、一起幫助早療孩童。

2023年疫後復甦迎來曙光，世界棒球經典賽讓台灣人更加團結凝聚，今年音樂會，邀請中華隊經典賽啦啦隊成員慈妹、奶昔、秀秀子、丹丹、富邦悍將應援團團長Travis進行舞蹈表演，搭配FIFA卡達世界盃主題曲《Dreamers》、世界棒球經典賽中華隊應援曲《世界都看見》，齊心應援，重回感動時刻。

呼應今年主題，樂興之時管絃樂團藝術總監江靖波特別挑選《Prokofiev Symphony No 5 Mov. 2》，以相對輕、相對短，具有機械感卻又靈動的詼諧曲，時而飛快精準，時而緩步加速，就像一個成熟的AI，模糊了機器與生命的界線，內在邏輯有條不紊，卻又像高階有機體般生機盎然。

日月潭國家風景區管理處簡慶發處長表示，「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」已成為在地的指標性活動，今年自10月5日起連續7週、展開7場次多元系列活動。其中「台灣大日月潭花火音樂會」每年以精彩的交響樂曲搭配華美煙火秀，更吸引全台民眾到日月潭共襄盛舉。今年一公布舉辦日期，日月潭各大飯店旅館訂房率大幅提升，將為日月潭再造觀光熱潮，歡迎大家10月21日一起到日月潭同樂。

台灣大日月潭花火音樂會今年已舉辦第15年，多年來精心設計多元主題活動，今年結合AI元素，透過科技與藝術的全融合，預先規劃「Gen. AI真假日月潭」Facebook線上活動，邀請民眾分辨AI生成或真實拍攝的照片，只要在貼文留言挑出真實拍攝的日月潭風光照片，即有機會入座10月21日音樂會搖滾區並獲得Google Pixel BudsPro乙台(市價5990元)。

另外「綻燃愛宣言募集」，民眾只要在Facebook貼文下方留言，分享代表自己愛情觀的歌曲，或是屬於自己的愛情宣言，宣言即有機會登上音樂會LED大螢幕。台灣大哥大日月潭花火音樂會開放民眾免費入場，入場身上配戴橘色發光小物、愛心造型或圖案民眾，限定200名，即可入座絕佳視野的搖滾區。