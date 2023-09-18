影響世代！好萊塢幕後推手數字王國謝安 締造新紀錄

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《商業報告》（The Business Report）近日宣布「2023洛杉磯傑出企業Top25」，數字王國憑藉著亮麗成績而脫穎而出，成為唯一入選的視效科技企業。好萊塢娛樂影視幕後推手數字王國執行長謝安在光環榮耀的背後，是怎麼樣的堅持和勇氣才能不斷改寫新紀錄。

您一定看過這些撼動風潮、影響世代的影片，如《復仇者聯盟》系列、《班傑明的奇幻旅程》、《美夢成真》和《鐵達尼號》，其中《班傑明的奇幻旅程》、《美夢成真》和《鐵達尼號》這三部片皆榮膺奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」，此外全球熱門影集《怪奇物語》第四季當中眾多經典場景也出自數字王國之手。除了沉浸於這些故事情節外，視覺帶來各種感官上的衝擊，無與倫比的創新帶領著人們跨越想像的維度，提升到另一個層次。

「數字王國」無疑是該領域的先驅，而帶領著這個創新事業體是來自於台灣的謝安。數字王國執行長謝安表示：「在創立30周年之際獲得此肯定，備感榮幸。面對『後疫情時代』的開啓與人工智慧邁向蛻變的關鍵階段，「能力愈大、責任愈大」，過去120天是好萊塢70年來最大的罷工潮，而罷工的主因卻正好與數字王國息息相關。」

現在正是站在歷史的關鍵點！美國編劇工會（WGA）於5月初發動罷工後，美國演員工會（SAG-AFTRA）也於7月時跟進，除了針對薪酬公平性的抗爭之外，對於「串流平台」與「AI人工智慧」影響到電影人的生計也予以譴責。

謝安表示，由於疫情關係，數字王國透過AI技術的提升，製作虛擬人來替代無法前往片場拍攝演員，讓大量虛擬演員與場景參與至電影當中，成功為公司帶來龐大收入，寫下歷史新高。疫情過後這股反作用力，撼動整個好萊塢電影產業，科技影響力讓數字王國開創先機，但卻也引發空前危機。對於數字王國而言，應該要更有智慧，綜觀全局期許能帶領大家度過危機。

據了解數字王國早先於2008年開始研發「虛擬人」技術，提前布局AIGC（人工智慧產生內容），成為產業領頭羊。數字王國在影視運用上越來越成熟，虛擬鄧麗君於2013年在周杰倫「魔天倫世界巡迴演唱會—台北站」初次亮相後，接連登場江蘇與北京衛視，彷彿親臨現場，讓數字王國進入另一個全新紀元。

幾年前，人們談論AI時說『它不會取代創意』，但近半年來影響最大的就是創意產業。以數字王國發展的技術可能2、3年後，只需文字就能自動生成特效背景或產生虛擬人臉，屆時藝術家與演藝人員的生存空間恐蕩然無存，因此現在要思考『藝術』與『科技』如何取得平衡，否則AI也將從創作者福音，變成阻礙創作前進的魔爪。

成功浪潮來襲！謝安心懷感激地說:「Thank God！現在往回看，很多決定做對了」，雖然中途也有失敗過，但面對錯誤決策，調整方向，重新找回數字王國的核心定位。放眼未來10年，數字王國勢必會在全球人工智慧跟虛擬人市場中具有重要地位。