解決劉厝大排惡臭沉痾 立委郭國文邀環境部長南下視察

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流經台南西港、佳里和七股3個行政區的劉厝排水，受民生汙水及上游畜牧廢水影響，水質不佳，衝擊沿線居民生活及七股潟湖生態，為此台南市政府2019年在上游興建水質淨化場，以減少汙染量，今年再獲得環境部補助857.4萬元，辦理中游水質改善工程的規畫設計。

劉厝排水又稱七股溪，全長約15.5公里，近年受到臨近七股、佳里及西港3個區域的民生汙水及上游畜牧廢水影響，尤以慶安橋至港墘橋區段，因潮汐推移導致汙染滯留，水質惡化且散發惡臭氣味，影響當地居民生活環境品質。

立委郭國文18日邀環境部長薛富盛南下會勘，環境部資源循環署長賴瑩瑩、水質保護司代理司長羅仁鈞、市議員蔡蘇秋金、黃肇輝與謝舒凡、水利局長邱忠川、環保局長許仁澤也陪同視察。

市府水利局現執行「劉厝排水中游水質改善整體調查規劃」，針對該區段沿岸排水及箱涵匯入口進行水質、水量及現況調查，提出劉厝排水水質改善策略，並持續爭取劉厝排水第二、三期的治理工程費。

郭國文表示，劉厝排水流域影響約3.7萬人，且因流域地勢較低，經常於大潮或瞬間暴雨時淹水，造成民眾困擾，且因周遭多畜牧業及事業單位，水質不佳且散發惡臭氣味，期望環境部能加速核定相關補助，讓民眾的生活品質可以獲得改善。