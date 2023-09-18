美10月起恢復學貸還款 民眾消費估縮水千億美元

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美國預計10月起恢復學貸還款，未來一年消費者的荷包可能縮水多達1000億美元，民眾可能開始縮衣節食，大型零售商對此感到憂心忡忡。

自10月1日起，數千萬名借款人得開始償還學貸，每月平均還款金額在200至300美元之間，此為美國教育部於2020年3月准許暫停還款以來，借款人首次履行償債義務。

在暫緩償付學貸期間，消費者將所得拿來購買電視、旅遊、新屋和其他產品。這些支出是美國在升息環境下，經濟依然維持韌性的原因之一。

零售商與經濟學家對回復學貸還款對美國經濟的影響看法不一。沃爾瑪（Walmart）、Target和其他零售商認為還款義務將壓縮消費支出，不過經濟學家認為，美國每年消費支出超過18兆美元，學貸相形之下顯得微不足道。

美國民眾正面臨信用卡帳單增加，汽油價格和其他成本上漲，回復清償學貸將讓財務負擔更加沈重，因此部分借款人打算縮減支出來因應。

消費者有意看緊荷包令部分大型零售商感到憂慮。Target財務長菲德爾克（Michael Fiddelke）表示，政府重啟學貸還款將讓上千萬個預算吃緊的家庭承受額外壓力。在這樣的環境背景下，公司會繼續審慎地制定計畫。

梅西百貨（Macy's）和美妝零售商Ulta Beauty在內的業者亦認為，恢復學貸還款將衝擊消費者支出。

但部分零售商也有不同的看法。百思買財務長比魯納斯（Matt Bilunas）表示，許多學貸借款人的所得高於平均水準，讓他們在還款的同時也能繼續購買電子產品。

經濟學家對回復學貸還款的影響抱持樂觀看法。根據富國銀行經濟學家昆蘭（Tim Quinlan）估算，暫停還期間所節省的金額約占整體消費支出的0.4％至0.6％，少了這筆開銷對經濟不會有顯著影響，特別是美國薪資大幅上升和失業率維持低檔，有助經濟成長加速。