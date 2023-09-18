國慶煙火在台中 入住長榮桂冠酒店送巧克力禮盒

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睽違九年，國慶煙火重返台中！台中長榮桂冠酒店為歡慶盛會，特別打造國慶版限量巧克力，將代表台中各處地標呈現在巧克力上，內餡以台灣自產的農特產品，如南投百香果、雲林北港金剛花生、高雄六龜胡椒粒、宜蘭紅心芭樂、以及台灣高山烏龍茶等加入屏東原豆，用西方人最熟悉的巧克力創造出東方特有的「台灣味」，禮盒有8入及12入兩款，限量優惠價620元起。

台中長榮桂冠酒店表示，今年國慶煙火重返台中別具意義，將吸引台灣以及世界各地旅客來到台中，所以特別將台中幾個代表性的地標，例如台中公園的「湖心亭」、「國家歌劇院」和今年滿60年的東海大學的「路思義教堂」與台灣著名的茶葉、水果及在地食材結合，透過視覺與味覺上的結合，讓旅客們有記憶點的甜點來認識台中，希望可以推動台中觀光及發揚台灣巧克力。

長榮桂冠首次推出的國慶款限量版巧克力，口味共有6款，口味分別有香柚巧克力、台灣紅心芭樂巧克力、烏龍茶巧克力、屏東可可豆仁巧克力、雲林金剛花生巧克力及百香果胡椒巧克力。

長榮桂冠巧克力2020年首度參賽，被譽為「巧克力界的奧斯卡獎」的ICA（International Chocolate Awards）世界巧克力大賽，即以黑馬之姿勇奪一金一銀一銅的肯定，技驚四座；接著2022年再度獲得一銀一銅；2023年首次參加英國皇家學院巧克力大賽Academy Of Chocolate(AOC)則榮獲1金4銀2銅1推薦之殊榮，堪稱飯店巧克力界的台灣之光。

除了推出限量版的國慶巧克力慶祝台中施放國慶煙火外，台中長榮桂冠咖啡廳自助百匯也推出「光輝十月，國慶同樂」活動，整個10月，用餐憑服裝上有明顯的國旗圖樣或裝飾，可享用餐88折優惠。

在住房方面則推出「雙十慶典住房專案」，即日起至12月31日前，預定專案可享國慶專屬好禮雙重送，包含『長榮國慶煙火在台中限量版悠遊卡』及國慶限量版巧克力禮盒(價值620／盒)，住客可憑悠遊卡搭乘台中市公車到中央公園觀看國慶煙火，高級雙人客房每房每晚4299元起，預定此專案依房型皆含有自助早餐！