弘光科大與日、台企簽署合作 搶進無人機防衛技術

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弘光科技大學與日本Fortunio Japan公司、經緯航太、達運光電及藏識科技等國內外知名企業，共同簽署「無人機防衛技術與產業合作備忘錄」。圖／業者提供

2023年「台北國際航太暨國防工業展」的「發展台日無人機防禦技術、啟動第一島鏈之安保鏈結」論壇活動中，弘光科技大學與日本Fortunio Japan公司、台灣經緯航太科技、達運光電及藏識科技等國內外知名企業，共同簽署「無人機防衛技術與產業合作備忘錄」，將攜手搶進無人機防衛技術。

弘光科大校長黃月桂表示，希望藉由與各企業簽署合作備忘錄，能提升台、日無人機的人才培育及技術研發，特別是本屆航太展的亮點之一，日本Fortunio Japan公司首度在台灣共同發表被動「雷達」及智慧偵防系統，具有偵測到小型無人機，並阻斷其飛行控制的優越性能。未來如有機會，弘光也會推薦老師及學生至日本Fortunio Japan公司進行交流。

黃月桂強調，弘光科大目前已發展成一所以民生健康、服務社會的綜合型大學，其中在無人機領域的人才培育及技術研發，獲得社會大眾的肯定。近年來，主導無人機教學的智慧科技學院畢業學生，已陸續投入國內無人機產業的技術研發與應用工作，其中也有校友任職於簽約夥伴經緯航太公司。

一同出席簽署儀式的弘光科大智慧科技學院長黃文鑑指出，智科院於民國105年開設無人機環境監測等相關課程，逐步拓展無人機全方位教學及應用，並設有檢定考場。在烏克蘭與俄羅斯的戰爭中，無人機被廣泛使用於執行任務，包括尋找敵方位置、發射導彈以、發動炮火攻擊等，我國無人機在國防應用上，有很大的發展空間。

黃文鑑說，以前的戰爭想要尋找敵方的位置，得派出特遣部隊或偵察機，可能會損失部隊、飛行員、偵察機，使用無人機人員損失風險減少，無人機成為現代科技化戰爭的要角，在這次「發展台日無人機防禦技術、啟動第一島鏈之安保鏈結」論壇中，簽署「無人機防衛技術與產業合作備忘錄」，有助於國際產學界一同精進無人機防衛技術。