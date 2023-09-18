全球坐墊大廠維樂時髦騎行配件 登上倫敦時裝周

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球坐墊大廠維樂副總經理陳安榮（左） 攜手台灣品牌設計師 RAY CHU（右）打造時髦騎行配件。圖／業者提供

「2024春夏倫敦時裝周」9月中揭開序幕，台灣品牌設計師RAY CHU創意十足，模特兒手提小包包及跨肩包等時髦配件，細看，竟是自行車坐墊改造而成！原本應該在國際自行車展，單純比拼防震舒適功能的自行車坐墊，史無前例地以時尚之姿登上倫敦時裝週！

「VELO x RAY CHU 時尚聯名環保坐墊」在倫敦時尚周綻放耀眼光芒，也開啟自行車坐墊的新紀元，讓人大開眼界，原來自行車坐墊也可以這麼時髦！維樂「時髦騎行 綠色時尚」的主張，料將引領時尚界等全球人士從愛上時髦騎行配件開始，接著愛上時髦騎行。

設計師 RAY CHU表示本季靈感來自海洋，並以與品牌同名且面臨消失危機的「鬼蝠魟」（manta ray）作為主角，強調關懷海洋的決心。Ray Chu手繪鬼蝠魟的圖案在本季作品服飾或耳環、項鍊等配件上頻繁出現。

坐墊設計則以黑灰色調漸層變化呈現海底深處，巨大「鬼蝠魟」在其中自在遨遊，時尚「VELO」字母monogram排列，則流露經典優雅氣息。「VELO x RAY CHU時尚聯名環保坐墊」，使用的是維樂美學系列中的「Prevail Revo」與「Prevail Ride」。

品牌「RAY CHU」本季採用魚鱗回收面料等可降解布料，全力友善海洋減少污染，這點與重視環境保護的維樂一拍即合！維樂副總陳安榮說：「維樂持續回收海洋漁網塑料，循環利用製成品質一流的自行車把手，大幅減少廢棄物。還大海一片蔚藍，還天空一份純粹。」

坐墊生產方面，維樂也減少採購石化原料，用心尋找符合PCR或GRS認證的回收原料，還通過優化設計，使部分產品循環使用回收材料的比例超過50％，減少浪費。

維樂每年生產1500萬個專業座墊，行銷全球一百多個國家，坐墊品項高達3千餘款，是生產頂級自行車坐墊、手握和車把帶的世界級大廠。自1979年創立開始，四十多年來維樂努力不懈，立志滿足所有騎者的不同需求，為休閒運動、專業競速、專業BMX及越野登山，提供完美坐墊。

2008年，自美國學成歸國的副總經理陳安榮，將累積豐富專利技術與精湛工藝的維樂工業，推向品牌之路。內建頂尖技術，外注美學藝術。「VELO維樂」時尚坐墊登上2024年春夏倫敦時裝週，徹底顛覆傳統騎行印象。自此，VELO 不只提供舒適騎行，它更是你的時髦騎行配件。

身為騎行配件的專業品牌，VELO維樂一直以專業設計與前瞻趨勢為核心價值，打開幸福騎行的所有可能性，並致力ESG永續環保的幸福未來。

「我們努力朝永續整合方案行動，不只是為了達到節能減碳的一般標準，而是要為下一代準備更好的世界！」維樂副總陳安榮一直以來都關注可持續發展的議題，並將ESG理念貫徹在維樂的企業經營發展之中。去年，維樂加入自行車永續聯盟（BAS），與各大自行車品牌共同約定減碳目標：2030年生產每台自行車碳排放減少40公斤或至少減碳25％。