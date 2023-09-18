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房貸利率居高不下 美國房市掀退訂潮

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美國房貸利率8月攀抵近20年高點，導致房市爆發解約退訂潮。據房地產經紀商Redfin最新數據顯示，美國8月取消購屋合約的比率，創下2022年10月以來最高。

Redfin15日公布，上個月約六萬件房屋購買合約遭到取消，約佔簽訂合約房屋的15.7％，此比重高於去年同期的14.3％。原因在於房貸利率高得嚇人，迫使許多民眾重新考慮是否購屋。

Redfin表示，8月美國30年期固定房貸平均利率達7.07％，期間一度升抵7.23％、改寫2001年以來最高，導致購屋者每月償還房貸的負擔大幅加重。

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