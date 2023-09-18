Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」熱鬧登場 舞力沸騰信義香堤

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由安麗公司連續兩年獨家冠名贊助的 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」昨（17）日於信義區香堤大道廣場圓滿落幕，此屆賽事共超過 500 名來自 20 餘國和台灣舞界菁英為冠軍激戰，吸引近萬人次民眾前往觀賽。最終由Bogie、Lego Sam、CITY4分別奪下All Style、Breaking Solo、Breaking Crew冠軍寶座，由安麗台灣暨香港總裁林彥秀親自頒獎。安麗公司今年也特別提供「紐崔萊特別獎」予三組冠亞軍選手，以專業優質營養幫助Bboys & Bgirls朝向奧運舞台邁進。

對於健康生活以及運動提倡不遺餘力的安麗，於這場熱鬧街舞嘉年華上，設置紐崔萊品牌體驗區及XS能量飲試飲活動等市集攤位；更讓人驚喜的是還邀請從《原子少年》選秀節目中，挾著高人氣出道的偶像團體FEniX擔任表演嘉賓，彰顯出安麗對於活動的用心和支持霹靂舞發展的決心。

聚焦本屆賽事重點！封存活力展現的每個瞬間

台灣發跡的國際級街舞賽事「Taipei Bboy City」創立於 2012 年，始終都是亞洲舞者彼此交流成長，以及與全球頂尖選手相互競技的重要舞台。Taipei Bboy City兼HRC創辦人，同時為巴黎奧運霹靂舞全球總負責人陳柏均表示，感謝安麗連續兩年獨家冠名贊助賽事，讓各國頂尖選手齊聚競技舞台，並與安麗共同推動文化盛事，為年輕舞者開闢新舞台，因此為「安麗創玩大使」的他覺得很酷、很有意義。

喜愛跳舞的安麗台灣暨香港總裁林彥秀說：「幫助人們過更好、更健康的生活是安麗始終秉持的信念。」安麗在台灣已深耕超過 40 年，持續以公益回饋社會，從去年開始即贊助霹靂舞賽事，希望提供選手們世界級舞台，能切磋舞技、提升戰力、開拓視野，往更高目標前進。而無論是霹靂舞或街舞，皆展現出熱情與跳脫框架的創意，這與安麗公司提倡創新及挑戰自我『創玩精神』不謀而合。

今年賽事最受矚目的焦點之一則是力邀在全球有「霹靂舞教父」美譽的Ken Swift 擔任評審，他曾被CNN評選為20世紀最有影響力的舞者之一，也是唯一獲得此榮耀的霹靂舞舞者。Ken Swift從街頭萌芽到見證霹靂舞走上亞運及奧運殿堂，堪稱是霹靂舞界的行動教科書，更能顯示出Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」在國際上占有的份量以及被重視的程度。

在街頭文化中顯現安麗企業精神 持續力挺運動賽事及年輕世代

安麗長年支持多種不同運動賽事，包括撞球、滑冰、籃球、 路跑、健騎與健走等，呈現出健康企業精神和行動力；而從街舞種類中難度最高的霹靂舞，安麗看見年輕人為展現自我、勇於挑戰的開創精神，因此連續兩年支持Breaking（霹靂舞）。除了Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」，11月的 Breaking Stage「霹靂舞國手選拔賽」將選出明年代表台灣參加世界級比賽及奧運選手們，無論是文化盛事或國手選拔，都能看到來自安麗的支持和能量，也都令人感到興奮且期待。